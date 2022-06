María del Carmen Alva comprometida en un audio de contenido golpista

“Vamos a sacar solo (al) presidente”. La frase corresponde a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, quien quedó al descubierto por el audio difundido ayer por el semanario Hildebrandt en sus trece, donde se le escucha desarrollar todo un plan para sacar únicamente al presidente Pedro Castillo, mientras los legisladores se mantendrían en sus curules.

La parlamentaria de Acción Popular desarrolla una interpretación del artículo 115 de la Constitución, en relación a la convocatoria de elecciones, cuando se produce el impedimento permanente del presidente y sus sucesores, los vicepresidentes.

Su plan, además de intentar la reelección como cabeza de la Mesa Directiva, es convocar únicamente a elecciones presidenciales, mas no congresales. Solo saldrían Pedro Castillo y Dina Boluarte, y los legisladores se aferrarían a sus cargos.

“Vamos a sacar solo al presidente (...). El pueblo está con nosotros, está con el Congreso, no está con Castillo. Domingo García Belaunde y muchos constitucionalistas han dicho que son elecciones presidenciales, que el Congreso no se va”, expresa.

Un plan en curso

En el mismo audio, la acciopopulista cuenta sobre actos ya planificados para concretar elecciones solamente presidenciales. Para tal fin cuenta con una tácita alianza con Fuerza Popular, a través de Patricia Juárez en la presidencia de la Comisión de Constitución.

“Nosotros sacaremos un informe. También ‘Paty’ Juárez iba a sacar una ley, ya ha hecho un tema para sacar de esa manera. Ya lo tiene listo”, confiesa María del Carmen Alva.

El plan de Alva incluye movilizar en medios de comunicación a constitucionalistas afines a sus intereses, como Fernán Altuve, Domingo García Belaunde o Natale Amprimo.

Alva también deja en evidencia de que ya hubo conversaciones sobre el tema con legisladores de Alianza para el Progreso (APP), Avanza País y el mismo fujimorismo.

“Eso lo hemos hablado con Comisión de Constitución, ah, lo hemos hablado con (Gladys) Echaíz, con (Adriana) Tudela, con (Patricia) Juárez, con todos, ah, con Nano (Hernando Guerra), todos, todos”, subraya.

Sobre el tema, la aludida Adriana Tudela expresó ayer que, en lo personal, ella considera que las elecciones deberían ser generales.

La parlamentaria Silvana Robles (Perú Libre) calificó a la Comisión de Constitución, que preside Juárez, como servil. Guido Bellido dijo, en alusión a Alva, que hay un “hambre por el poder y poca autoestima”.

María del Carmen Alva salió ayer a mencionar que hay una intención de desviar la atención sobre cuestionamientos al Ejecutivo. “Yo lo he dicho varias veces en los medios: la vacancia no está en la agenda”, agregó, no obstante haber quedado en evidencia un plan en curso para que los congresistas puedan aferrarse a sus curules.

Un grave error

Consultado sobre el tema, el constitucionalista Omar Cairo explicó que las elecciones deben ser generales, porque lo contrario implicaría romper con la simultaneidad y el paralelismo del mandato, tal como está diseñado en la Constitución peruana.

“El mandato de este Parlamento terminaría el 2026 y el presidencial el 2028, y en adelante las elecciones tampoco serían simultáneas”, cuestionó. También recordó que cuando renunció Alberto Fujimori, Valentín Paniagua asumió el cargo y hubo elecciones presidenciales y parlamentarias. ❖

Audio

Plan para aferrarse a sus cargos

Audio difundido por Hildebrandt en sus trece. La legisladora María del Carmen Alva desarrolla una estrategia que compromete a Fuerza Popular y APP.

“No…, no, no, no. Nosotros no vamos a sacar eso. Vamos a sacar solo (al) presidente. Hay una gran diferencia. El pueblo está con nosotros, está con el Congreso, no está con Castillo. Escúchame: Domingo García Belaunde y muchos constitucionalistas han dicho que son elecciones presidenciales, que el Congreso no se va. Nosotros sacaremos un informe. También ‘Paty’ Juárez iba a sacar una ley, ya ha hecho un tema para sacar de esa manera. Ya lo tiene listo. O sea, no va a pasar eso. Nosotros no tenemos que desaparecer. Y nosotros hacemos la campaña de que García Belaunde, Fernán Altuve, todos los constitucionalistas, y Natale Amprimo también, ¡y tranquilo! Eso lo hemos hablado con Comisión de Constitución, ah, lo hemos hablado con (Gladys) Echaíz, con (Adriana) Tudela, con (Patricia) Juárez, con todos, ah, con Nano (Hernando Guerra), todos, todos. Si las circunstancias se dan que yo tengo que asumir (la Presidencia de la República) y convocar a los seis, ocho meses, yo después regreso; hago eso como presidenta del Congreso, yo regreso a ser congresista, ni siquiera me quedo ni me voy, ¿entiendes? Ya me lo ha explicado la Juárez y toda esta gente”.

Reacciones

Silvana Robles, Perú Libre

“Una Comisión de Constitución servil, ‘constitucionalistas’ a gusto del consumidor, congresistas dispuestos a todo por su curul. El sueño de ‘Malcricarmen’, ser la primera presidenta que nadie eligió”.

Omar Cairo, constitucionalista

“Pretender convocar solo a elecciones presidenciales es un grave error. Las elecciones presidenciales y congresales, en el diseño constitucional peruano, son paralelas, lo mismo que los mandatos”.