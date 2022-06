Torres sobre investigación contra Castillo, Villaverde y Silva: “La responsabilidad penal es personal”

El primer ministro, Aníbal Torres, indicó que la transcripción del audio que presentó la fiscal Karla Zecenarro sobre el diálogo entre Zamir Villaverde y Juan Silva por las licitaciones de Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que implican al presidente Pedro Castillo, viene siendo materia de investigación.

Sobre ello, dijo que de corroborarse la veracidad del material, corresponde aplicar todo el peso de la ley donde “la responsabilidad penal es personal”.

“Debo decirle, con toda precisión, que la responsabilidad penal es personal, no se transfiere a otras personas. Ni siquiera a los parientes (…) Ese hecho (transcripción del audio de la Fiscalía) se tiene que investigar y, de verificarse que son ciertos los audios, aplicar lo que la ley corresponde”, expuso Aníbal Torres.

El titular de la PCM afirmó que, desde su punto de vista, la referida investigación no compromete al presidente Pedro Castillo, a pesar de que el Ministerio Público lo incluyó en la investigación por supuestamente liderar una organización criminal en el MTC.

“En el Consejo de Ministros tratamos con el presidente asuntos de transcendencia para el país. Esos asuntos (investigación en el MTC) no lo implican al presidente, por lo tanto, no tratamos esos hechos”, sostuvo el primer ministro, quien consideró que el mandatario con sus abogados ejercerá su derecho de defensa.

Audio entre Zamir Villaverde y Juan Silva

La fiscal especializada en delitos de corrupción de funcionarios, Karla Zecenarro, entregó la transcripción de un audio entre el exministro Juan Silva y el empresario Zamir Villaverde al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. En dicho material se deja en evidencia como el empresario inmobiliario le entrega 100.000 dólares al exministro para que beneficie a empresas con licitaciones de Provías Descentralizado y Provías Nacional, entes adscritos al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

“Los amigos de Tapusa acá me han mandado un presente para usted (se escucha el sonido de una maleta que se abre). Son 100 grandes para usted. Este es un pequeño presente. Aún no cobran nada. Esta es una buena señal. No es la primera que me ha mandado de Tarata para que sepas, me lo han mandado con todo y maleta (….) Esta es la primera gestión que hemos logrado”, le dice Villaverde a Juan Silva.

Sobre la referida prueba que sustentará la Fiscalía, Villaverde le habla a Silva sobre su proyección con el direccionamiento de otras licitaciones en el MTC.

“Juancito, mire, le comento. Ya nosotros al día de mañana... confirmado ya está que la carrera (licitación) de Tarata está ganada. Ya está ganada. Ayer y hoy día se están jugando dos carreras (licitaciones) más. Claro, no son grandes. Son de 65 (millones) y de 64 (millones). (…) Igual tenemos el control. Y esta semana que viene salen esas que son grandecitas de 265 (millones)”, detalla la transcripción que entregó la fiscal Karla Zecenarro.