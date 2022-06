Elvis Vergara afirma que ya se cuentan con los votos necesarios para censurar a Aníbal Torres

El congresista y vocero de Acción Popular, Elvis Vergara, afirmó que en el Parlamento ya se cuentan con las firmas necesarias para censurar al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, quien es cuestionado por su actuación frente a la PCM, así como por su relación con el Legislativo.

“Tengo que adelantarles que el congresista Alejandro Cavero (Avanza País) nos ha comunicado que ya había las firmas para la censura de Aníbal Torres”, declaró Vergara a América TV desde Ucayali, región a la que representa.

El portavoz acciopopulista también se refirió a la denuncia constitucional contra la vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, quien podría ser inhabilitada de la función pública hasta por 10 años.

“Se le tiene que abrir un proceso en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, dándole la oportunidad de defenderse como corresponde. Pero aquí no hay mucho que decir. Su acción no ha generado un perjuicio económico al país y no es un tema de corrupción, pero sí es un tema que no debió hacer”, agregó.

Flor Pablo impulsa moción de censura contra Aníbal Torres

Tras archivarse una moción de interpelación contra Aníbal Torres, la parlamentaria no agrupada del Partido Morado Flor Pablo anunció que promueve un pedido de censura contra el titular del PCM.

“Hace más de 100 días Aníbal Torres asumió el premierato y ha demostrado incapacidad para dialogar, liderar designación de funcionarios competentes, resolver conflictos sociales, atender crisis económica/alimentaria, etc. Hemos iniciado esfuerzo multipartidario para su censura”, expresó Pablo Medina en un tuit.

De acuerdo con el borrador de la moción, Torres Vásquez “está desacreditado ante la opinión pública y no reúne las condiciones para continuar ejerciendo ni la PCM ni la vocería del Gobierno”.