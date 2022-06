Zamir Villaverde y Juan Silva: ¿qué dicen los reveladores audios que entregó la Fiscalía?

Karla Zecenarro, fiscal especializada en delitos de corrupción de funcionarios, entregó la transcripción de un audio entre el exministro Juan Silva y el empresario Zamir Villaverde al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. En dicho material se deja en evidencia como ambos se coludían para beneficiar a empresas chinas con licitaciones de Provías Descentralizado y Provías Nacional, entes adscritos en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

De acuerdo a la grabación del 4 de noviembre del 2021, Zamir Villaverde le dice a Juan Silva que la empresa española Tableros y Puentes (Tapusa) le encargó entregarle 100.000 dólares por beneficiarla con la construcción del Puente Tarata III, en la región San Martín. El proyecto estuvo valorizado en 232,5 millones de soles.

“ Los amigos de Tapusa acá me han mandado un presente para usted (se escucha el sonido de una maleta que se abre). Son 100 grandes para usted. Este es un pequeño presente. Aún no cobran nada. Esta es una buena señal . No es la primera que me ha mandado de Tarata para que sepas, me lo han mandado con todo y maleta (….) Esta es la primera gestión que hemos logrado”, le dice Villaverde a Juan Silva.

Antes de revelar la cifra que le habían enviado al exministro del MTC por adjudicar el referido proyecto, Villaverde también le comenta sobre las nuevas obras que se tenían que direccionar a favor de la cartera de compañías que tenía el empresario inmobiliario.

“ Juancito, mire, le comento. Ya nosotros al día de mañana, confirmado ya está que la carrera (licitación) de Tarata está ganada . Ya está ganada. Ayer y hoy día se están jugando dos carreras (licitaciones) más. Claro, no son grandes. Son de 65 (millones) y de 64 (millones). (…) Igual tenemos el control. Y esta semana que viene salen esas que son grandecitas de 265 (millones)”, detalla la transcripción que entregó la fiscal Karla Zecenarro.

Zamir Villaverde se encuentra recluido en el centro penitenciario Ancón I. Foto: Andina

De igual forma, Villaverde le menciona la proyección que tiene con respecto a los proyectos de la cartera que manejaba Silva Villegas, extitular del MTC.

“ Van a salir 18 conservaciones (de carreteras) en (Provías) Descentralizado. Y en la parte de (Provías) Nacional van a salir como 11 licitaciones . Entonces, digamos, a diciembre, va a ver cantidad (de licitaciones)”, apunta.

En esa corriente, le explica cómo es el proceso para que los empresarios beneficiados le entreguen el dinero y así poder repartirlo. Esto lo dice sobre el proyecto de la construcción del Puente Tarata III.

“Ya mañana nos dan el consentimiento, el proveedor tiene ocho días para presentar los documentos, pero él se ha comprometido para hacerlo en tres (días) o cuatro (días). Una vez que pasen los tres días, voy hablar con la entidad para que más rápido den el pago, entre cuatro (días) o cinco (días). Una vez que dan el pago, demora dos días para ingresar a la cuenta”, le manifiesta Zamir.

“Él demora una semanita para poder sacar. Usted sabe que yo no puedo hacer que me transfieran porque no es usual. Ellos se demoran porque sacan de 100 (mil soles) o 200 (mil soles). Así juntan y nos entregan (el dinero). Así no hay rastro. Así yo vivo tranquilo y usted también don Juancito ”, agrega el empresario.

La transcripción del audio entre Juan Silva y Zamir Villaverde ponen en evidencia estrecha relación que existía entre ellos. Foto: composición de Jazmín Ceras/La República

La respuesta Silva no se hizo esperar y le advierte: “Ten cuidado por que así no voy a ver tu nombre por todos partes” .

Ante esto, Villaverde le responde: “Lo mío es inevitable, sabe por qué don Juan. Bueno, soy privado. Tengo un estudio jurídico, una empresa de transporte, empresa de seguridad, empresa inmobiliaria. En caso si me preguntan, diré que sí he conversado con los empresarios porque tengo un estudio secreto de la información y les diré que la conversación se basó en el trabajo del sector privado ”.

Sobre ello, el investigado le dice al extitular del MTC que los empresarios chinos no saben con quién coordina.

“Yo hablo (de) las empresas chinas Civic, Tapursa, Termitex, Nic, Incox. Todititas ellas hablarán que ya me encontraron para coordinar, pero ellos no saben que yo hablo con quien coordino. Ellos solo me dicen ‘quiero que me ayudes con esto y lo otro’, así es don Juancito”.

Con la transcripción de la grabación, la defensa de Juan Silva queda vulnerada por informar que no se había reunido nunca en su despacho con Zamir Villaverde y que no lo conocía; sin embargo, con este referido audio se confirma que no solo Juan Silva y Zamir Villaverde estaban en contacto. También negociaron los sobornos, de acuerdo con la transcripción fiscal.