Gavidia sobre la injerencia de Pedro Castillo en el MTC : “No pongo las manos al fuego ni por mí”

El ministro de Defensa, José Gavidia, se pronunció sobre la difusión de los audios que presentó la fiscal Karla Zecenarro ante el fiscal de la Nación Pablo donde se evidencia la estrecha relación que existe entre el empresario Zamir Villaverde y el exministro Juan Silva que involucran al presidente Pedro Castillo que—según hipótesis del Ministerio Público—lideraría una organización criminal en el MTC.

José Gavidia—en declaraciones para Canal N—señaló que “las investigaciones deben hacerse de forma más rigurosa posible y que las autoridades (Poder Judicial y Ministerio Público) deben actuar con responsabilidad”. En esa línea, mencionó que se tiene que seguir el debido proceso y sancionar a los que resulten responsables.

“Las investigaciones son de carácter reservado y que rápido se sabe. En mi caso confío en el presidente”, dijo Gavidia para luego afirmar que “ no pone las manos al fuego ni por él ni por su sombra ”.

Entrega de dinero a Juan Silva

La fiscal especializada en delitos de corrupción de funcionarios, Karla Zecenarro, entregó la transcripción de un audio entre el exministro Juan Silva y el empresario Zamir Villaverde al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.

En el diálogo, el empresario inmobiliario le dice a extitular del MTC que la empresa española Tableros y Puentes (Tapusa) le encargó entregarle 100.000 dólares por beneficiarla con la construcción del Puente Tarata III, valorizado en 232,5 millones de soles.

“Los amigos de Tapusa acá me han mandado un presente para usted (se escucha el sonido de una maleta que se abre). Son 100 grandes para usted. Este es un pequeño presente. Aún no cobran nada. Esta es una buena señal. No es la primera que me ha mandado de Tarata para que sepas, me lo han mandado con todo y maleta (….) Esta es la primera gestión que hemos logrado”, le dice Villaverde a Juan Silva.