María del Carmen Alva intenta minimizar audio filtrado: “Quieren desviar la atención”

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, pretendió minimizar un audio filtrado donde se revela la intención de un sector del Parlamento de cesar del cargo de mandatario a Pedro Castillo y convocar solo elecciones presidenciales. Para la jefa de la Mesa Directiva, con este material se estaría intentando “desviar la atención” luego de que se diera a conocer el presunto pago de una coima al exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva.

En conferencia de prensa, Alva Prieto expresó su extrañeza ante la publicación de “este audio chuponeado no sé por quién o quiénes”.

“Pero después del audio de ayer, un audio bomba, un audio de corrupción, donde dicen que le han dado 100.000 soles al ministro Silva, sale un audio mío donde yo estoy explicando qué es lo que dice el artículo 115 de la Constitución. Ya ustedes analizarán el por qué. Si hay una persona transparente, directa y que vive tranquila con mi conciencia y con lo que hago, soy yo. Para mí, definitivamente quieren desviar la atención y no nos dejemos engañar. Ya no estamos para épocas montesinistas o para audios de cambiar las cosas de un día para otro”, arguyó.

La acciopopulista reconoció su voz en el material, pero sostuvo que data de una conversación de diciembre de 2021: “Ese tema vino de todas las tiendas políticas y de la prensa. Siempre estuvo en discusión. Llega un momento donde me preguntan y contesto. Yo lo he dicho varias veces en los medios: la vacancia no está en la agenda. Esa siempre fue mi posición. Evidentemente, han pasado muchos meses y se han cambiado muchas posiciones”.

María del Carmen Alva: “Nosotros vamos a sacar solo al presidente”

Este viernes, se difundió un audio donde se evidencia que un sector del Congreso, incluida María del Carmen Alva, estaría a favor de que el Congreso 2021-2026 siga en funciones en caso de que el presidente Pedro Castillo y la vicepresidenta Dina Boluarte no puedan seguir desempeñando sus cargos.

“Nosotros vamos a sacar solo al presidente. Hay una gran diferencia. El pueblo está con nosotros, no está con Castillo. El mismo García Belaunde y muchos constitucionalistas han dicho que son elecciones presidenciales, que el Congreso no se va. Nosotros sacaremos un informe, también ‘Pati’ Juárez iba a sacar una ley de esa manera (...). Nosotros no tenemos por qué desaparecer”, se le escucha comentar a Alva Prieto.