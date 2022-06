Las Bambas: primer ministro ofrece a trabajadores una pronta solución

En reunión con los representantes de los trabajadores de la empresa MMG Las Bambas, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, dijo que el Ejecutivo está trabajando para encontrar una pronta solución a la situación en Las Bambas y recuperar el Estado de derecho en la zona.

Los trabajadores reconocieron el esfuerzo del Estado, pero también solicitaron medidas para restablecer el orden en la zona de influencia de la mina ubicada en la región Apurímac.

“Nosotros comprendemos perfectamente el problema en Las Bambas, consideramos que esta situación no se puede extender más, hemos hecho todos los esfuerzos posibles para que los comuneros levanten las medidas de fuerza, pero ellos no quieren”, respondió el jefe del gabinete ministerial.

Torres Vásquez les explicó a que hay algunas medidas que los comuneros solicitan como la anulación de la venta de tierras que en el pasado realizaron con la minera, y ello no es materia de una negociación porque al Gobierno no le compete resolver eso.

El dirigente Erick Ramos refirió que el conflicto está durando más de 50 días con las actividades paralizadas y más de 9,000 trabajadores se ven afectados por ello. De ahí que invocó al Ejecutivo a que apoye el restablecimiento de las operaciones en la mina.

PUEDES VER: Incendian campamentos de Las Bambas y Southern Perú en Apurímac

En tanto, en Cotabambas, los dirigentes de las comunidades adyacentes al proyecto minero Las Bambas señalaron en conferencia de prensa que cada una de las seis comunidades que circundan el proyecto tienen diferentes acuerdos con la empresa minera que no son atendidos.

Mencionaron oportunidades laborales, proyectos agrícolas y ganaderos, mejoras en la educación, entre otros, pero que a la empresa “no le ha interesado las comunidades de Fuerabamba, Chuicune, Chila, Choaquere, Huancuire, Pumamarca”, según dijo el presidente de la comunidad de Huancuire, Romualdo Ochoa.

Cotabambas. Ayer, comuneros dieron conferencia de prensa. Foto: difusión

Tajo Chalcobamba

Ochoa sostuvo que 132 hectáreas de su comunidad han sido expropiadas ilícitamente en el año 2013, área donde se encuentra hoy el tajo Chalcobamba. “Vamos a defender nuestra tierra que no es del Estado ni de nadie”, anotó.

El abogado Alexander Águila Quiroz señaló que dicho tajo es inviable por tres razones legales. Dijo que a la fecha existe una controversia jurídica sobre las 132 hectáreas que se ventila en el Juzgado Mixto de Tambobamba, donde se discute la propiedad de este predio.

Habló de operaciones contractuales fraudulentas que ocasionaron la apropiación de esas tierras. “Cualquier persona que conoce derecho comunal sabe que para transferir territorio indígena se tiene que seguir formalidades y eso no se ha hecho. Esto lo dice el Juzgado Mixto cuando reconoce que la venta inicial de 46,8% no contemplaba las 132 hectáreas y establece que el acta de asamblea que la empresa difunde como documento que legitima su propiedad no es documento válido para la transferencia. Mientras no se resuelva este proceso judicial no se va a poder iniciar con el tajo”, afirmó el asesor legal de los comuneros.

Agregó otra razón. Indicó que el 14 de diciembre del 2017 la empresa autorizó el uso del área de Chalcobamba para el pastoreo, pero que ahora desconoce el acuerdo “usando la fuerza pública y no el marco jurídico, induciendo a error a las autoridades al señalar que tiene derecho a la defensa posesoria”.

Finalmente, alegó que el tajo Chalcobamba no tiene consulta previa, por tanto no tiene licencia social para iniciar operaciones.

Lamentó que el Estado y la empresa hayan hecho caso omiso al acta del 12 de agosto de 2021 donde la Oficina de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas se compromete a iniciar el proceso de consulta previa sobre dicho tajo.

PUEDES VER: Comunidades de Apurímac aún no responden propuesta de Las Bambas

La clave

Iniciativa. Un proyecto de ley que busca nacionalizar el cobre fue presentado por la bancada de Perú Libre. La norma busca “garantizar la propiedad nacional sobre el cobre en el estado natural en el subsuelo” y crear una empresa estatal que tenga la exclusividad de la exploración, extracción e industrialización del cobre.