Zamir Villaverde entregó audio sobre pago de coima a Juan Silva

La fiscal especializada en corrupción de funcionarios Karla Zecenarro entregó al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, la transcripción de un audio que registra una conversación incriminatoria entre el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva Villegas y el empresario Zamir Villaverde García.

En la grabación del 4 de noviembre del 2021, Zamir Villaverde le dice a Juan Silva que la empresa española Tableros y Puentes (Tapusa) le encargó entregarle US$ 100 mil por adjudicarle la construcción del Puente Tarata III, en la región San Martín, por S/ 232.5 millones.

Tapusa formó parte del consorcio que estuvo compuesto por H.B. Estructuras Metálicas y Termirex, que ganó la licitación convocada por Provías Descentralizado, el 19 de octubre. Termirex, de propiedad de los hermanos Pasapera Adrianzén, es la constructora para que la trabajaba la colaboradora eficaz Karelim López, quien declaró a la fiscal Karla Zecenarro que Zamir Villaverde le ofreció obras públicas a Luis Pasapera Adrianzén, hermano de los dueños de Termirex.

PUEDES VER: Juan Silva se allanará al pedido de impedimento de salida del país por 36 meses

“Los amigos de Tapusa han mandado acá, me han mandado un presente para usted (se escucha el sonido de una maleta que se abre). (Son) cien grandes para usted. Este es un peque (presente). Aún no cobran nada (los del consorcio ganador de la licitación). Pero es un presente de una buena señal”, le dijo Zamir Villaverde al exministro Juan Silva, de acuerdo con la transcripción del audio consignado en el informe que la fiscal Karla Zecenarro remitió al fiscal de la Nación, y cuyo contenido divulgó anoche el programa ‘Combutters’, del canal Willax.

Luego de 21 días del diálogo entre Juan Silva y Zamir Villaverde, el 25 de noviembre del 2021 el consorcio integrado por Termirex, Tapusa y H.B. Estructuras Metálicas firmó contrato con Provías Descentralizado para la construcción del puente Tarata III.

El audio incriminatorio, entregado por Zamir Villaverde a la fiscal Karla Zecenarro, confirma la hipótesis del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, quien decidió abrir investigación contra el presidente Pedro Castillo y el exministro Juan Silva por favorecer con contratos de Provías Descentralizado a empresas como las que conformaron el Consorcio Puente Tarata III.

PUEDES VER: Exministro Juan Silva culpa a otros por contratos corruptos

Una auditoría de la Contraloría General de la República estableció que los integrantes del comité de licitación manipularon el proceso para favorecer al mencionado consorcio que no cumplía con los requisitos.

Además, la transcripción de la grabación destruye la defensa de Juan Silva, quien el miércoles reapareció en varios medios de comunicación para reiterar que no se había reunido nunca en su despacho con Zamir Villaverde y que prácticamente no lo conocía, no obstante las manifestaciones de varios testigos. El audio confirma que no solo Juan Silva y Zamir Villaverde estaban en contacto. También negociaron los sobornos, de acuerdo con la transcripción fiscal.

Conforme se desprende de la conversación entre Juan Silva y Zamir Villaverde, también hablaron de otras licitaciones que estaban en camino y que virtualmente estaban arregladas para sean adjudicadas a las constructoras corruptas.

PUEDES VER: Copamiento del MTC se organizó antes que Pedro Castillo asumiera la presidencia

“Juancito, mire, le comento. Ya nosotros al día de mañana, confirmado ya está que la carrera (licitación) de Tarata está ganada. Ya está ganada. Ayer y hoy día se están jugando 7 carreras (licitaciones) más. Claro, no son grandes. Son de 65 (millones) y de 64 (millones). (...) Igual tenemos el control. Y esta semana que viene salen esas que son grandecitas, de 285 (millones). Y van a salir 18 conservaciones (de carreteras) en (Provías) Descentralizado. Y en la parte de (Provías) Nacional van a salir como 35 (licitaciones). Entonces, digamos, a diciembre, va a ver cantidad (de licitaciones). Pero siempre hay un intervalo para esperar la buena pro, los documentos y todo ese tema”, explicó Villaverde a Silva.

“Esta es la primera gestión que hemos logrado, falta una que es rapidísima”, le dijo Villaverde a Silva.

“Sí, sí, claro”, respondió afirmativamente el exministro Silva.

Si alguna duda había sobre la implicación de Juan Silva Villegas, el audio de Zamir Villaverde grabado en el despacho del exministro no deja ninguna.