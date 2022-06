Juan Silva pide que MTC asuma los gastos de su defensa legal en investigaciones en su contra

Juan Silva solicitó este viernes 3 al Ministerio de Transportes y Comunicaciones que, en calidad de extitular del referido despacho, asuma los gastos de su defensa legal en las investigaciones en las que se ha visto inmerso por supuestos actos de corrupción en su gestión.

El exministro hizo la referida petición en base al artículo 35 de la Ley N.º 30057, Ley del Servicio Civil, que establece que que todo funcionario y exfuncionario del Estado tiene derecho a “contar con la defensa y asesoría legal, asesoría contable, económica o afín con cargo a los recursos de la entidad para su defensa” en procesos por omisiones, actos o decisiones adoptadas o ejecutadas en el ejercicio de sus funciones.

En una misiva dirigida al MTC, Silva Villegas precisó que su abogado Luis Alfredo Yalán Ramírez intervendría en su defensa ante el Ministerio Público, el Poder Judicial (a raíz del requerimiento de impedimento de salida del país) y el Congreso (investigación a cargo de la Comisión de Fiscalización y Contraloría).

“El monto aproximado de la contratación por toda esta etapa ante la Fiscalía de la Nación Suprema (Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales), Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria (impedimento de salida del país) e investigación congresal ante la Comisión de Fiscalización asciende a S/ 350.000″, precisó en el oficio.

La norma establece que si al finalizar el proceso se demuestra la responsabilidad del funcionario o exfuncionario beneficiado, este deberá reembolsar el monto de la defensa al Estado.

Foto: captura de Twitter

Juan Silva habría recibido coima de 100.000 soles de Zamir Villaverde

De acuerdo con una transcripción realizada por el despacho de la fiscal Karla Zecenarro, el recluido empresario Zamir Villaverde le habría entregado una coima de 100.000 soles al exministro Juan Silva por supuestamente facilitar la buena pro del Puente Tarata III a la empresa española Tableros y Puentes (Tapusa).

“Los amigos de Tapusa acá me han mandado un presente para usted (se escucha el sonido de una maleta que se abre). Son 100 grandes para usted. Este es un pequeño presente. Aún no cobran nada. Esta es una buena señal. No es la primera que me ha mandado de Tarata para que sepas, me lo han mandado con todo y maleta (…). Esta es la primera gestión que hemos logrado”, le dijo Villaverde a Silva.