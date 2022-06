Juan Silva defendió su designación en el MTC argumentando que es conductor: “Tengo mi brevete”

El extitular del ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) Juan Silva defendió su liderazgo mientras estaba en la mencionada cartera argumentado que es conductor. Cuando fue consultado a qué se refería con ello, Silva Villegas señaló que tiene su brevete. Asimismo, el exministro consideró que ha realizado un buen trabajo en el MTC. “Como son cargos de confianza, pues el presidente me dio ese encargo. Creo que no lo he hecho mal. Hemos realizado una buena gestión y una buena inversión”, dijo. VIDEO: EXITOSA