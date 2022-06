Jorge Coayla y Elías Varas renuncian a la bancada de Perú Libre

La bancada de Perú Libre ha sufrido un nuevo revés. A tan solo un día de que el exministro de Desarrollo Agrario y congresista oficialista Óscar Zea renunciara, dos parlamentarios más dejaron las filas de la agrupación parlamentaria liderada por Vladimir Cerrón. Se trata de Elías Varas Meléndez y Jorge Coayla Juárez.

Ambos legisladores presentaron su renuncia irrevocable al partido de gobierno. Fue el vocero de la agrupación, Waldemar Cerrón Rojas, quien anunció la decisión de sus colegas ante el oficial mayor del Congreso, Hugo Rovira. “Traslado el pedido de atención y solicito se le brinde la viabilidad del mismo”, se lee en el documento enviado por el portavoz.

La salida de Varas y Coayla dejaría a la bancada oficialista con 18 miembros, luego de la significativa renuncia que representó el bloque magisterial.

Cabe recordar que, el pasado 10 de mayo, una decena de congresistas identificados con el bloque magisterial de Perú Libre presentaron su renuncia irrevocable a la bancada magisterial luego de que el Pleno del Congreso eligiera a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional.

Los parlamentarios, que posteriormente formaron la bancada Bloque Magisterial de Concertación Nacional, fueron Katy Ugarte, Alex Paredes, Elizabeth Hermosilla, Pasión Dávila, Segundo Quiroz, Edgar Tello, Paúl Gutiérrez, Francis Paredes, Germán Tacuri y Lucinda Vásquez.

Víctor Cutipa figura como no agrupado en página del Congreso

El legislador Víctor Cutipa, de Perú Libre, figura en la página web del Congreso como no agrupado. Sin embargo, hasta el momento no se ha anunciado su renuncia a la bancada. Hasta el cierre de esta nota, el parlamentario no respondió a las llamadas de este medio.

Si Cutipa Ccama sale de la bancada oficialista, Perú Libre se quedará con tan solo 17 congresistas en sus filas.