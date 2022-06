Cevallos: Denuncias de corrupción contra el Gobierno deben investigarse sin politizarlas

El extitular del Ministerio de Salud Hernando Cevallos Flores declaró a la prensa que las denuncias de corrupción contra el Gobierno de Pedro Castillo Terrones son muy graves, deben investigarse, pero no deben ser usadas para obtener réditos políticos. Cevallos llegó este viernes 3 de junio a Trujillo, donde dio alcances de su Movimiento por la Unidad Popular.

“La situación es muy delicada. Realmente la gente espera que esto se esclarezca, pero además que se trate con seriedad. No se puede utilizar indicios para sacar réditos políticos como a veces hace el Congreso, que empieza a interpelar y a pedir vacancias, y después no tiene ningún elemento concreto para que esto avance”, indicó Cevallos.

Bases sindicales se reunieron con Cevallos en Trujillo. Foto: Y. Goicochea/La República

El exministro señaló que durante su permanencia en el gabinete no se conocía de los supuestos negociados que se le imputan al extitular de Transportes y Comunicaciones Juan Silva Villegas.

“Son trabajos absolutamente independientes; el sector Transportes no tiene nada que ver con Salud ni Educación. No había rumores. Cuando en algún momento se conversó la jefatura de gabinete, le planteé a (Pedro) Castillo que se necesitaba un gabinete transparente (…), pero esto no se dio así; el presidente es el que elige a los integrantes del gabinete junto con el primer ministro”, indicó.

Hernando Cevallos consideró que más allá de las denuncias, hay una serie de promesas del Ejecutivo que no se han cumplido, ya que la gente esperaba que el Gobierno por lo menos se pusiera firme y consultara un cambio de Constitución.

“Lo que ha hecho Castillo es hacer la finta de enviar el proyecto al Congreso sabiendo que se lo iban a archivar. (Castillo) no convocó a la gente en su momento cuando podía haber hecho cuestión de confianza y no lo hizo”, lamentó.

Respecto al Movimiento por la Unidad Popular, que lidera, Cevallos aclaró que no participará en estas elecciones de octubre de 2022.

“Estamos en formación e invitando a los trabajadores y otros líderes sociales a unirse, pues los trabajadores deben participar en política”, acotó.