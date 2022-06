Sigrid Bazán: Estoy de acuerdo con un adelanto de elecciones, pero no con la vacancia

La parlamentaria por Cambio Democrático Sigrid Bazán expresó su rechazo a la vacancia del presidente de la República, Pedro Castillo. Sin embargo, manifestó que ello no significa que avale su gestión, ya que considera necesario un adelanto de elecciones generales.

La legisladora señaló que el jefe de Estado debería ser una persona elegida por la población, lo cual iría en contra de la posibilidad de que el titular del Congreso pueda asumir la presidencia de la República.

“No estoy de acuerdo con que un presidente por fuera de la ley o con interpretaciones distintas se le saque por fuera de su mandato, que no culmine y que entre a gobernar una persona que no ha sido elegida por la gente”, expresó en diálogo con RPP.

Sin embargo, la congresista enfatizó que la “oferta política” que tiene el país no es “seria y decente”, por lo que pese a adelantar el proceso electoral no se podría solucionar la problemática de fondo que aqueja al Perú.

“Ojo con la advertencia de que unas nuevas elecciones no van a solucionar el problema de fondo de nuestra falta de oferta política seria y decente . No tenemos candidatos políticos y la gente viene marcando hace muchos periodos por el mal menor. Si no mejoramos eso, que tengamos elecciones de nuevo no nos asegura tener un mejor gobernante”, agregó.

Por otro lado, aseguró que si se logra comprobar que Pedro Castillo ha incurrido en algún delito se le debería acusar e inhabilitar, tal como ha sucedido con otros exmandatarios acusados de diversos delitos.

“ Yo estoy de acuerdo con un adelanto de elecciones, que es distinto a vacar al señor Castillo por una investigación que todavía no puede llegar al nivel acusatorio , probatorio, y finalmente sentencia. Nos guste o no es presidente de la República, pero, de encontrarse culpable, debería inhabilitársele como a otros expresidentes, irse preso como otros expresidentes y seguir todos los caminos de la ley”, aseguró.

Crítica hacia la vacancia

Sigrid Bazán criticó la propuesta de vacar al presidente Castillo Terrones, ya que consideró que no es conveniente que se reestructure el Ejecutivo mientras que el Legislativo continúe en el poder.