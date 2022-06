Exministro Juan Silva culpa a otros por contratos corruptos

La defensa del exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva Villegas consiste en negarlo todo.

No aportó clandestinamente un millón de soles a la campaña del presidente Pedro Castillo.

No se reunió nunca en su despacho del MTC con Zamir Villaverde García.

No conoce a la lobista Karelim López Arredondo.

No sostuvo encuentros con los sobrinos del jefe de Estado, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez.

No interfirió en las licitaciones para favorecer a constructoras que pagaron sobornos para recibir contratos de Provías Descentralizado.

No designó a los funcionarios de Provías Descentralizado que participaron en la adjudicación de 8 contratos que, según los testigos, fueron promovidos por Zamir Villaverde.

Parece que el exministro Juan Silva Villegas no ha leído las resoluciones del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, del 5 y 27 de mayo, que contienen numerosa evidencia testimonial y documental sobre su presunta participación en actos de corrupción. Incluyendo los audios de las conversaciones entre el exsecretario presidencial Bruno Pacheco y Zamir Villaverde, del 25 de julio de 2021, en las que se describe detalladamente el papel que Silva cumpliría en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y que, efectivamente, sucedió: entre julio y noviembre de ese año, durante la gestión de Juan Silva, Provías Descentralizado otorgó 8 contratos por 1.037 millones de soles a constructoras vinculadas con Zamir Villaverde y los sobrinos del jefe de Estado.

Después de varios días de permanecer en silencio, el exministro Juan Silva reapareció ayer miércoles en una entrevista con radio Exitosa para negarlo todo y culpar a otros de los contratos manipulados.

No obstante que el exdirector de Provías Nacional José Cortegana Sánchez y Karelim López sostenidamente señalaron que Juan Silva y Zamir Villaverde estaban vinculados, y que incluso se reunían en el despacho del MTC, el exministro lo negó: “No puedo recordar ese tipo de cosas. Lo que haga Palacio de Gobierno yo no soy responsable. Y a mi despacho (en el MTC), él nunca ha llegado. A mi departamento tampoco”, dijo: “Que lo prueben. Entiendo que hay un afán de involucrarnos en esos hechos. Desconozco (de dónde salió Villaverde). No he estado al lado del presidente. A mí me toman como uno que ha estado a su lado. No. Yo he participado en la campaña (presidencial), sí, pero no he estado metido en esas cosas”.

Juan Silva más bien insinuó que la responsabilidad de los contratos corresponde a los integrantes de los comités de licitación de Provías Descentralizado, y que como ministro no tuvo injerencia ni vinculación con los integrantes de los comités.

“No hay ninguna prueba de que haya llamado a los miembros del comité porque no los conozco. No he tenido ningún nexo con ninguna empresa porque no he sido empresario, nunca me he dedicado a la política”, arguyó Juan Silva.

Respecto a la conversación entre Zamir Villaverde y Bruno Pacheco, donde se menciona que aportó un millón de soles a la campaña presidencial de Pedro Castillo, Juan Silva volvió a rechazar la versión.

“Me da pena y me siento indignado que hablen dos personas quienes no me conocen. ¿Qué millón de soles voy a tener si soy maestro?”, afirmó Silva, quien reconoció que sí fue parte de la campaña presidencial de Pedro Castillo.

En efecto, fue director de una escuela en Puente Piedra, pero en 2019 fue designado como gerente general de la empresa Seas Perú, dedicada al rubro de transportes de toda clase.

El dato. Juan Silva aportó un millón de soles a la campaña de Pedro Castillo, pero él lo niega alegando que un profesor no tiene esa cantidad de dinero. Foto: Composición LR

Según la resolución del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, del 5 de mayo, el empresario Luis Pasapera Adrianzén, hermano de los dueños de la constructora Termirex, sostuvo reuniones con Zamir Villaverde. Termirex formaba parte del consorcio que ganó un contrato de 232,5 millones de soles para la construcción de un puente sobre el río Huallaga, en la región San Martín, otorgado por Provías Descentralizado. Karelim López trabajaba para Luis Pasapera, por lo tanto tenía conocimiento de cómo Termirex consiguió el contrato, por eso se acogió a la colaboración eficaz.

Zamir Villaverde también promovió la contratación de las empresas Ingenieria Integración de Proyectos (INIP) y Grupo Constructor & Consultor Asociados (GC&CA), de los hermanos Aguilar Quispe.

Estas empresas en consorcio con las compañías China Civil Engineering Construction Corporation, China Railway Tunnel Group Corporation y China Railway N° 10 Engineering Group, ganaron 7 contratos por 804,5 millones de soles de Provías Descentralizado durante la gestión de Juan Silva, quien asegura que no sabía nada de las licitaciones.

Juan Silva reclama pruebas a quienes afirman que sí estaba relacionado con Zamir Villaverde, promotor de las empresas chinas que contaban con el respaldo de los sobrinos del presidente Castillo. El fiscal de la Nación acredita en la apertura de la investigación contra el exministro, las capturas de pantalla del teléfono del exfuncionario José Cortegana, con comunicaciones de Zamir Villaverde. Cortegana conoció a Villaverde en el despacho de Silva. Pero este lo niega. Cortegana no podría haber fabricado los mensajes de Villaverde.

En una entrevista ayer por la noche por el canal ATV, después de rechazar varias veces que no conocía a Villaverde, Juan Silva terminó por aceptar que podría haber sucedido: “‘El no ha venido a mi despacho. Él (Villaverde) miente. A mi despacho nunca ha ido. En todo caso, no lo recuerdo”.

Sobre la base de los informes de las fiscales Karla Zecenarro y Luz Taquire, es que el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, concluyó que había suficiente fundamento para iniciar investigación contra el exministro Juan Silva.

“En el actual gobierno, y desde la designación de dicho ministro (Juan Silva Villegas), el empresario Zamir Villaverde García se habría encargado de contactar, ofrecer y acordar con empresarios, interesados en ser adjudicados con obras públicas para ser favorecidos en las licitaciones convocadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a cargo de Provías Descentralizado”, argumenta en su resolución el Fiscal de la Nación.

“Estas actividades las habría realizado dicha persona (Zamir Villaverde) en coordinación con los sobrinos del presidente de la República, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, quienes de forma directa, y otras veces indirecta, coordinaban con el entonces ministro Juan Silva Villegas para que atienda las solicitudes de favorecimiento de los empresarios (implicados)”, añade.

Zamir Villaverde, efectivamente, estaba muy conectado con los sobrinos del presidente. Y su empresa de seguridad alquilaba vehículos para sus desplazamientos, y proveía de vigilancia a la casa del jirón Sarratea donde se registraban las reuniones clandestinas.

Pero ¿cómo se vincula Villaverde con SIlva?

“Fue el exsecretario presidencial Bruno Pacheco quien habría presentado al empresario Zamir Villaverde a los sobrinos del presidente de la república, quienes a su vez habrían presentado a dicho empresario (Zamir Villaverde) al exministro Juan Silva, (quien) le habría otorgado la lista de obras (públicas) de su sector”, precisa el fiscal de la Nación.

Juan Silva ha apelado a la estrategia de negarlo todo, pero las evidencias anotadas por el fiscal de la Nación son contundentes. Dice Silva que nada tuvo que ver con los funcionarios que participaron en el otorgamiento de los contratos. Pero 5 días después que Víctor Valdivia Malpartida adjudicó la construcción del puente Tarata III al consorcio donde participaba Termirex, la constructora que promovía Karelim López, Juan Silva ascendió de puesto a Víctor Valdivia como director ejecutivo de Provías Descentralizado, mediante una resolución que lleva su firma, el 27 de octubre de 2021. Demasiada coincidencia.

“Los tres miembros del comité de licitación estaban coludidos”

El abogado defensor de Juan Silva, Alfredo Yalán Ramírez, señaló que los tres miembros del comité que otorgó el contrato del puente Tarata III -Miguel Espinoza Torres, Víctor Valdivia Malpartida y Edgar Vargas Más- son los responsables y no el exministro Silva.

“Los tres estaban coludidos. Era un concierto de voluntades. Valdivia y Vargas Más dan la buena pro, pero con una firma falsa de Vargas Más. Espinoza, el presidente del comité, firmó en contra de la buena pro. Pero él estaba al tanto de todo”, señaló Yalán.

“Ellos dicen que estuvieron presentes los tres, sin embargo, quien no ha estado presente esos días fue Edgar Vargas Más. Y lo puedo probar porque no tiene récord de asistencia, ahí está la constancia. Estuvo trabajando vía remota. Esto acredita que Juan Silva no intervino para nada”, concluyó.