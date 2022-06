Harold Forsyth sobre presentación de Castillo en la Cumbre de las Américas: “Todo saldrá muy bien”

La próxima semana, del 8 al 10 de junio, se llevará a cabo la Cumbre de las Américas, en Los Ángeles. El presidente de la República, Pedro Castillo, fue invitado a participar de esta reunión por su homólogo Joe Biden el último 18 de mayo. El Congreso ya dio luz verde para que el mandatario viaje a los Estados Unidos.

A su turno, el representante del Perú ante la OEA, Harold Forsyth, resaltó que para el desarrollo de esta cumbre, que se celebra cada tres años, se han planteado cinco puntos temáticos que giran entorno al plan de acción de gobernabilidad democrática.

“La democracia se ha vuelto en las Américas un tema inseguro y me estoy refiriendo en general; obviamente, en Perú, sabemos lo que nos pasa (...) Los 34 países de las Américas no podemos permitir que esto suceda. Un resultado electoral no puede gustarle a todos, pero tengo que reconocer los resultados y eso nos está faltando en Latinoamérica”, dijo.

Otros temas que están en agenda son la transformación digital, salud y la pandemia de la COVID-19.

En otro momento de la entrevista realizada por René Gastelumendi, Forsyth aseguró que para el Perú, al igual que México o Chile, hubiera sido ideal que países como Cuba, Nicaragua y Venezuela participen de esta cumbre porque, de esta manera, sería posible ayudar a estas regiones que no viven dentro de un sistema democrático.

“Parece que va a haber una cumbre muy importante con una asistencia abrumadora de presidentes”, añadió.

PUEDES VER: Pedro Castillo fue invitado por Joe Biden a la Novena Cumbre de las Américas en Los Ángeles

El conductor de “Grado 5″ cuestionó si la asistencia de Castillo Terrones a la Cumbre de las Américas no podría generar cierto temor, ya que habría la posibilidad de que cometiera algún error, como lo hizo Dina Boluarte durante su participación en el Foro Económico Mundial, en la ciudad de Davos, Suiza.

Ante ello, el diputado recordó que Pedro Castillo se presentó ante la Asamblea de la OEA, en octubre del 2021. Harold Forsyth sostuvo, a la vez, que el discurso del presidente fue reconocido por los asistentes y no tuvo ningún cuestionamiento en el Perú.

“En honor a la verdad, no creo que eso suceda (que Castillo cometa un error). Todos los presidentes tienen asesores, recordemos que son reuniones políticas (...) Todo va a salir muy bien. Hay un ministro de Relaciones Exteriores muy competente como el doctor César Landa”, manifestó.