Bermejo: “Me pregunto si desaprobación del Congreso tiene que ver con blindar a Chávarry o Alarcón”

El parlamentario Guillermo Bermejo de Perú Democrático consideró que el 87% de desaprobación del Congreso, resultado de una encuesta hecha por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y realizada para el diario La República, se debe a los últimos blindajes que ha tenido este poder del Estado a personajes como el exfiscal de la Nación Pedro Chávarry y el excontralor Edgar Alarcón.

Durante la sesión del Pleno de este jueves, Bermejo criticó al Legislativo por no admitir la denuncia constitucional contra Edgar Alarcón por la presunta comisión del delito de peculado doloso por apropiación agravada. Del mismo modo, por librar de la inhabilitación de 10 años de la función pública a Pedro Chávarry, vinculado por el caso Los Cuellos Blancos.

“Tenemos 87% de desaprobación (en el Congreso). Cada semana esto es como una cuenta regresiva en la opinión pública. Yo me pregunto si (esta desaprobación) tiene que ver porque el Congreso decide blindar a gente como Pedro Chávarry o Edgar Alarcón ”, manifestó.

En ese sentido, el legislador también cuestionó que el Legislativo interpele “cada semana” a los ministros del gabinete ministerial y que todavía se insista con promover una vacancia contra el presidente de la República, Pedro Castillo.

“¿Ya se pusieron a pensar que este show de la vacancia, la censura y la interpelación no cansó al público? Incluso el público no está de acuerdo porque si fuera lo contrario la población apoyaría al Congreso que, mayoritariamente, cada semana trae a la guillotina a los ministros y pone en tela de juicio la idoneidad del presidente, pero no está pasando eso ”, acotó.

En ese sentido, recalcó: “Estamos al borde de tener un dígito de aprobación, ese es el resultado de malas decisiones que se han tomado aquí y que definitivamente algunos tienen más culpa que otros”.

Finalmente, mencionó que en el Parlamento solo hay “histrionismos y actuaciones” y que se la pasan “en insultos, en diatribas y blindando a personas que no merecen ser blindadas”.