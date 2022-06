APP: internas complementarias son inválidas, señalan expertos

Tal como lo había anunciado, el partido Alianza para el Progreso (APP) realizó ayer sus ‘elecciones internas complementarias’, a pesar de que esta figura no ha sido aplicada por el sistema electoral tras la promulgación de la Ley 31481. La agrupación difundió su actividad con la que buscan elegir a más postulantes para las Elecciones Regionales y Municipales 2022, pero no contó con la participación del Jurado Nacional Electoral (JNE) ni de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La referida norma en su primer artículo “autoriza al JNE a disponer la apertura” del sistema para inscribir a más precandidatos, acción que debía ser el 26 de mayo. En su segundo ítem se indica que las internas se llevan a cabo en la fecha programada, es decir el 15 y 22 de mayo, pero que, “de no ser posible su realización”, se desarrollan las complementarias.

A través de una nota de prensa enviada antes de las 5 p. m., hora en la que terminaba la jornada, la organización informó que y participaron “cientos de militantes”. Su gerente general, Marisol Espinoza, comentó que este proceso está dentro de la autonomía de los partidos y “ningún pronunciamiento o resolución puede imponerse sobre la ley”. Días antes presentaron sus listas al JNE.

Su secretario general, Luis Valdez, señaló que consideraron “primero respetar la Constitución y la ley”, por lo que se organizaron y convocaron a sus complementarias, aunque fueron anunciadas el 31 de mayo invitando al JNE y a la ONPE. “Formalmente no hemos recibido ninguna respuesta, nos hubiera gustado contar con la participación del JNE y la ONPE”, dijo.

El también excongresista comenta que son los militantes los que se están organizado e intentando dar cumplimiento a la ley. Además, sostiene que a su criterio, la Ley 314481 ha derogado tácitamente a la Ley 31357, promulgada en octubre pasado y la que determina la participación de las entidades electorales en los procesos internos.

Valdez sostiene que sus resultados los presentarán al JNE y si les dan una respuesta no favorable, presentarán un recurso al Poder Judicial.

PUEDES VER: Alcaldes y funcionarios candidatos deben pedir licencia

Rechazan proceso

José Naupari, experto en Derecho Electoral y consultor externo del JNE, sostuvo que, aunque la entidad aún no se ha pronunciado sobre su proceder en este caso, a su parecer la actuación de APP es ilegal y tampoco se condice con la Ley 31481. “No sé cómo APP puede llevar a cabo las complementarias con candidatos que no están inscritos. La 31481 no puede leerse de manera aislada, las complementarias son consecuencia del primer artículo”, menciona.

Respecto a la derogación tácita señala que tendría que inferirse de manera “clara e indubitable” esta situación y, precisa, que la 31481 “alude a suspensión, no a derogación”, además que la 31357 tiene varios preceptos. “Ese argumento, a mi juicio, no se sostiene”, resalta.

Subraya que materialmente el tema ha sido zanjado por no haberse habilitado el sistema en el periodo previsto y con el comunicado. Aunque, añade, “formalmente” no ha sido plasmada en resolución y que será esta entidad la que deberá responder de forma posterior e individualizada a cada caso.

PUEDES VER: Fecha límite para publicar resultados de las elecciones internas es el 7 de junio

La especialista Karin Guevara considera que, de acuerdo a los hechos, estas complementarias no tienen validez, sin embargo, comenta que el escenario podría cambiar si el pleno del JNE lo decide, pero también dependerá de evitar alguna discrepancia de la ONPE, por lo que opina que sería “inviable”.

“Están haciendo demasiada presión a un órgano que es imparcial. Lo están prácticamente acorralando a que siga órdenes de ciertas agrupaciones que tienen poder en el Legislativo. Eso es muy grave”, manifestó.

JNE: Ataques buscan generar desconfianza

El presidente del JNE, Jorge Salas Arenas, dijo en la Mesa de Gobernanza Electoral, impulsada por PNUD, que los continuos ataques al sistema electoral solo pretenden que se genere desconfianza en su labor, especialmente en el actual contexto electoral.

Bettina Woll, representante residente del PNUD en Perú, condenó estos actos “que dañan la calidad de la democracia”.

Reacciones

José Naupari, Expert. Derecho Electoral

“Lo de APP no tiene sentido, es ilegal, irregular. Para el JNE y la mayoría el tema es claro y por ende está zanjado: ninguna organización política puede llevar a cabo elecciones complementarias”.

Karin Guevara, Expert. Derecho Electoral

“Si la ONPE no participó de este proceso, no ha habido proceso porque son los veedores. Son las organizaciones políticas las que no están respetando el principio democrático por el cual han sido creadas”.