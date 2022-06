AAR: “Hay una total indisposición para que la prensa pueda entrar al Congreso”

El martes 31 de mayo, alrededor de las 9.00 p. m., se registró un incendio en el campamento minero Los Chancas de la empresa Southern Perú, en Apurímac. Augusto Álvarez Rodrich sostuvo que la conflictividad en esta región está bastante fuerte y, pese a ello, el Gobierno de Pedro Castillo no ha logrado tender puentes de diálogo.

Según su análisis, este tipo de actos violentos tendrían motivaciones políticas para ahuyentar a la inversión privada del Perú.

Uno de los impulsores - continuó - sería Vladimir Cerrón. El fundador de Perú Libre aseguró en Twitter, el pasado 1 de noviembre del 2021, que “la ola antiminera se expandirá de no respetarse los derechos comunales, la protesta se justifica”.

Por otro lado, Rodrich se refirió al evento de Acción Popular en el Hall de los Pasos Perdidos, área restringida para los periodistas, pero que fue copada por militantes de la lampa.

Cabe recordar que, el pasado 12 de mayo, el periodista, junto a una comitiva de representantes de gremios periodísticos acudieron hasta las instalaciones del Legislativo y, mediante una carta, solicitaron el ingreso de los hombres y mujeres de prensa al hemiciclo.

En este momento, María del Carmen Alva, presidenta de la Mesa Directiva, se comprometió con los periodistas a dar luz verde al ingreso de los medios de comunicación antes del 31 de mayo.

Aunque se ha habilitado una sala, hasta el momento, los periodistas continúan haciendo su cobertura desde la Plaza Bolívar.

“Hay una total indisposición para que la prensa pueda entrar (al Congreso) a cumplir su tarea periodística como corresponde en una democracia. La prensa no puede entrar, pero todos los amigotes, partidarios de la señora María del Carmen Alva, sí pueden. Esto confirma que están tonteando al periodismo, a la democracia”, advirtió.

No obstante, resaltó que el Legislativo no es la única institución esquiva con el periodismo. Hoy, 2 de junio, el presidente de la República, Pedro Castillo, cumple 100 días de no ofrecer entrevistas a ningún medio de comunicación.