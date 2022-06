Acción Popular evaluará si convoca elecciones internas complementarias

El presidente del partido Acción Popular (AP), Mesías Guevara, informó que aún no han definido si su organización política realizará elecciones internas complementarias, pese a que los entes electorales manifestaron conjuntamente que estas son jurídica y materialmente imposibles de cumplir.

“Si bien es cierto el Congreso ha emitido una ley por insistencia para que se aperturen nuevos procesos electorales (elecciones internas complementarias), por otro lado, el Jurado Nacional de Elecciones se ha pronunciado por la inviabilidad de implementar esa ley. Entonces, el Comité Electoral Nacional está viendo cómo lo define”, dijo Guevara. Informó que hoy a las 8.30 p. m. el comité electoral y político de AP se reunirán para decidir sobre el tema.

Sin embargo, Guevara comentó que a su juicio sería “bastante difícil” realizar complementarias porque tendrían que organizarse todo un proceso electoral para este sábado 4 de junio. De acuerdo a la Ley 31481, se pueden realizar elecciones internas complementarias hasta 10 días antes de la fecha límite (14 de junio) para la inscripción de candidatos ante los Jurados Electorales Especiales (JEE), es decir, hasta el 4 de junio.

Según Guevara, la razón de esta evaluación es que “hay muchas solicitudes a nivel nacional de mucha militancia que no ha podido inscribirse y están solicitando unas complementarias”. Esta organización política tuvo sus elecciones internas, de acuerdo al cronograma electoral, el 15 de mayo, bajo la modalidad un militante un voto.

No obstante, en la cuenta oficial de Twitter de AP afirmaron que el próximo sábado 4 el partido convocará a elecciones complementarias. ”Les vamos a dar una lección a todos aquellos que atacan la unidad del partido”, señalaron.

Consultadas las organizaciones políticas Avanza País, Renovación Popular y Fuerza Popular, señalaron que no harán elecciones internas complementarias como sí lo hizo Alianza Para el Progreso (APP) el miércoles 1 de junio.

El presidente de Avanza País, Aldo Borrero, indicó que no harán este tipo de elecciones —con base en la Ley 31481— porque transgrede el principio de preclusión del proceso.

“Lo que cuestiono es que las organizaciones políticas quieran utilizar una norma que no es aplicable y que el Jurado Nacional de Elecciones no ha reglamentado para intentar hacer unas elecciones que no deberían ser consideradas por el jurado”, sostuvo Borrero.

Por su parte, la secretaria general de Renovación Popular, Fabiola Morales, también dijo que su partido no realizará complementarias “porque el Jurado Nacional de Elecciones rechazó la norma aprobada”.

En tanto, el secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, manifestó que hasta el momento el Tribunal Electoral Nacional de su partido no ha dispuesto complementarias.

“El Tribunal no ha señalado nada de complementarias y creo que el Jurado Nacional de Elecciones ha señalado que esa posibilidad ya precluyó. Ya con los resultados del domingo antepasado se procederá a registrar ante JNE”, dijo Galarreta.

Respecto de las elecciones complementarias de APP, el experto electoral Jorge Jáuregui comentó que “son absolutamente nulas”.

“Las elecciones que ha realizado Alianza para el Progreso y que no las ha hecho la ONPE ni las ha fiscalizado el JNE son elecciones nulas. Es decir, carecen de validez jurídica. Ya está cerrado el registro de Declara Interna; por lo tanto, ya no hay posibilidad de inscribir candidaturas”, indicó Jáuregui.

Explicó que, cuando APP pretenda inscribir las listas de candidatos producto de estas complementarias ante los Jurados Electorales Especiales (JEE) el 14 de junio, “las van a declarar improcedentes”.