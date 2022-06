Mirtha Vásquez considera que Pedro Castillo no culminará sus 5 años de Gobierno: “No hay condiciones”

La expresidenta del Consejo de Ministros Mirtha Vásquez señaló que la actual gestión de Pedro Castillo enfrenta un periodo complicado. Además, consideró que el mandatario no culminará los cinco años de periodo presidencial debido a los presuntos casos de corrupción en los que se encuentra involucrado.

“ Soy quien ha defendido siempre la vigencia de la voluntad popular (...), pero, dadas las circunstancias, lo que se avisora es que no hay condiciones para que este Gobierno se pueda sostener para el periodo en el que fue elegido ”, dijo en una entrevista al portal La Mula.

“Es una situación muy compleja porque hay serios cuestionamientos. El primero tiene que ver (con) la vinculación de su Gobierno con la corrupción. Siguen saliendo indicios de que funcionarios relacionados con su persona están vinculados con actos cuestionables. Por otro lado, es la gestión que está llevando adelante (la) que por el tema que tiene que enfrentar (posibles actos de corrupción) se descuida. En realidad no hay mucha capacidad para que pueda asumirlos”, agregó.

Vásquez a favor de decisión de Pablo Sánchez

Al ser consultada sobre la iniciativa del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, al incluir a Castillo Terrones en una investigación preliminar, la expremier dijo que la Carta Magna de 1993 “no prohíbe” realizar indagaciones contra el jefe de Estado.

“ El artículo no prohíbe una investigación al presidente de la República. Tiene sus riesgos, porque en el marco de la investigación preliminar se pueden dictar apremios; pero, dadas las circunstancias, creo que la decisión tomada por el fiscal Pablo Sánchez en este momento se justifica ”, manifestó Vásquez.

Sostuvo también que el presidente Castillo no es un perseguido político, tal como este lo manifestó durante el Consejo de Ministros Descentralizado en Loreto.

“Creo que hay que reconocer que ha habido negligencias y errores. Ahora está comprometido a una serie de temas irregulares, y que él mismo ha dado motivos para que se pueda estar cuestionando y que no es una persecución irracional”, indicó al cibermedio.

Pablo Sánchez es el primer fiscal de la Nación en investigar a un jefe de Estado en funciones. Foto: Fiscalía

Sobre los Consejos de Ministros Descentralizados

La extitular de la PCM también se refirió a los consejos descentralizados que se vienen ejecutando durante los últimos meses al interior del país. Sin embargo, cuestionó estas reuniones, ya que no se le estaría dando la importancia que este espacio merece.

“El Consejo de Ministros es un espacio estratégico para el Estado porque ahí se toma decisiones no solo sobre políticas que se tienen que llevar adelante. También es el espacio en que hay que discutir cómo es que el Gobierno se va a encausar o cuáles son las medidas urgentes que se van a tomar o normas que se van a promover”, agregó.

“ Me preocupa cómo se está utilizando este espacio. Por que si se utiliza políticamente, se está dejando de ejercer este ámbito para lo que se debe: utilizarlo para la gestión pública” , afirmó.

En relación a las actas sobre estas sesiones del consejo, Mirtha Vásquez se pronunció sobre la importancia de estos documentos.

“Yo escuché al primer ministro: ‘¿A quién le interesan las actas?’. No es a quién le interesa, porque en la Constitución dice que todo consejo tiene que ser plasmado en un acta. Esto refleja la discusión que hay sobre los temas medulares que se debaten. Eso garantiza que la decisión se ha tomado de manera fundamentada”, expresó.

Ministros cuestionables

Sobre las cuestionadas designaciones de ministros que ha realizado el presidente Pedro Castillo en carteras importantes, sostuvo que durante su gestión ella era “la voz disonante”.

“A su alrededor ha habido consejeros que minimizan esta situación de nombrar a personas idóneas que no tengan ninguna tacha. Se le anima a traer a personas que están de acuerdo con el partido, y no se cuidan estos aspectos meritocráticos. Yo he sido una de las que más me he opuesto. Se sabía que no teníamos una buena relación. Era la voz disonante (...). Y, como primera ministra, no iba asumir la responsabilidad (de) traer a personas que no cumplieran los requisitos ”, indicó

Incluso reveló que el propio mandatario la cuestionó con sus consejos, ya que, desde el punto de vista de Castillo Terrones, Vásquez quería destituirlo del sillón presidencial.

“En un par de veces, el propio presidente me dice ‘usted es una persona no confiable y que está planificando mi vacancia con el Congreso’, pero le decía (que) eso (es) absurdo”, comentó.

No conoce a Villaverde o Karelim López

Asimismo, agregó que no ha conocido a los investigados Zamir Villaverde y Karelim López. Recalcó que tampoco ha tenido una relación cercana con el exsecretario de Palacio, Bruno Pacheco.

“Por eso no he visto de manera cercana su dinámica (de Bruno Pacheco) porque yo decidí despachar directamente con el presidente ”, puntualizó.

“En algún momento, él mandaba a decir algo a nombre del presidente y me venían a decir. Yo decía que no tenía nada con el señor Bruno y pedía que le hagan saber al señor Pacheco, con mucho respeto, que en estos cosas decidimos el presidente y yo. Con estos mensajes se permitía cortar esos intentos y conmigo no han intentado más interferencia durante mi función”, agregó.