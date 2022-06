Juan Silva dice “no recordar” si conoció a Zamir Villaverde y niega presunta recepción de dinero

El exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, negó recordar si conoció a Zamir Villaverde, quien actualmente se encuentra bajo una prisión preventiva de 24 meses dictada por el Poder Judicial. El colaborador eficaz con clave CE-02-5D-2FPCEDCF-2022 ha señalado – en su testimonio ante la Fiscalía de la Nación – al extitular del MTC como el presunto receptor de S/ 30.000 que habrían tenido como destino al presidente de la República, Pedro Castillo.

“(¿Conoció a Zamir Villaverde?) Yo no puedo recordar ese tipo de cosas, pero estoy seguro de no ser responsable de lo que hagan en Palacio de Gobierno. A mi despacho (en el MTC) nunca llegó, a mi departamento tampoco. Él tendría que probar esas cosas”, declaró a Exitosa.

Zamir Villaverde relató ante el Ministerio Público conocer a Juan Silva, lo cual también fue mencionado por el segundo colaborador eficaz en este caso de presunta corrupción en el MTC: “Es difícil recordar si (Villaverde) habrá ido. Yo he buscado toda la documentación del ministerio que está en Transparencia y en ningún momento ese señor ha llegado a mi despacho. Yo no puedo hablar de él porque no ha llegado (a su oficina). No lo he atendido personalmente ni lo he atendido como funcionario, yo tengo las pruebas y lo llevaré a la Fiscalía”, agregó Silva.

La versión de los S/ 30.000 de Zamir Villaverde a Juan Silva

En el marco de las investigaciones fiscales en el caso Puente Tarata III, el colaborador eficaz con clave CE-02-5D-2FPCEDCF-2022 declaró ante la fiscal provincial Karla Zecenarro que Zamir Villaverde le entregó S/ 30.000 al anterior titular del MTC, destinados para Pedro Castillo. Este suceso se habría producido entre agosto y setiembre del 2021.

Al respecto, Juan Silva negó haber recibido los S/ 30.000 y señaló que no existen pruebas que respalden este testimonio. “Yo no tengo las declaraciones, pero todas [las versiones] ‘dice que se dio, dice que pidió’. Todos son dichos, pero, hasta este minuto, nadie me ha dicho ‘sí, yo te pedí’”, comentó.