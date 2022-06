¿Qué hacen actualmente los exministros de Pedro Castillo?

En tan solo 10 meses de gestión, el presidente de la República, Pedro Castillo, ha nombrado a más de 50 ministros de Estado. Muchos de ellos han sido cuestionados tanto por los miembros del Congreso como por la ciudadanía en general. Algunos han sido interpelados y, posteriormente, censurados, mientras que otros decidieron dar un paso al costado antes de ser relevados de sus cargos.

Renuncias a poco de iniciar la gestión

Héctor Béjar

Tras 19 días en el cargo, el excanciller Héctor Béjar renunció al Ministerio de Relaciones Exteriores, tras conocerse unas declaraciones en las que hablaba sobre el origen del terrorismo en nuestro país: “El terrorismo en el Perú lo inició la Marina y eso se puede demostrar históricamente. Han sido entrenados para eso por la CIA”.

Actualmente, se desempeña como docente contratado a tiempo parcial por asignaturas en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) . En su registro, figuran como sus dos últimos cursos dictados Cultura y Desarrollo, y Políticas Sociales y Desarrollo, ambas asignaturas para la Escuela de Posgrado de la mencionada casa de estudios.

Juan Carrasco Millones

El exfiscal contra el crimen organizado de Lambayeque Juan Carrasco Millones formó parte del primer conjunto de ministros designados por Pedro Castillo al frente de la cartera del Interior. En ese gabinete, liderado por Guido Bellido, se mantuvo en el cargo hasta el 6 de octubre de 2021; es decir, poco más de dos meses.

Un mes después, fue llamado nuevamente, pero esta vez para ocupar la jefatura de la cartera de Defensa, bajo el liderazgo de Mirtha Vásquez. Su período culminó el 1 de febrero de 2022. Carrasco Millones también se desempeñó como viceministro de Justicia. Sin embargo, presentó su carta de renuncia para poder postular al Gobierno Regional de Lambayeque con el partido Juntos por el Perú (JPP).

Juan Carrasco, durante el Gobierno de Pedro Castillo, ocupó el máximo cargo en el Mininter y en el Mindef. Foto: Carlos Félix / La República

Juan Cadillo

El docente Juan Cadillo fue el primer ministro de Estado en la cartera de Educación. Cumplió sus funciones hasta el 6 de octubre de 2021 para ser reemplazado por Carlos Gallardo. En el 2017, fue considerado uno de los 50 mejores maestros del mundo, según The Global Teacher Prize.

Cadillo ha continuado activamente en política emitiendo opiniones. Sin embargo, no se ha alejado del rubro académico y ejerce como consejero del Consejo Nacional de Educación. Asimismo, es docente a jornada parcial en la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo.

Íber Maraví

Íber Maraví Olarte fue el primer ministro de Trabajo y Promoción de Empleo. Fue interpelado por el Congreso de la República por unos supuestos cuestionamientos sobre presuntos vínculos a organizaciones terroristas, los cuales se habrían fundamentado con base en atestados policiales de la década de los 80.

Estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica y ejerció como docente hasta que llegó a la presidencia del Frente de Defensa de Ayacucho. Además, Maraví participó en las películas “El demonio de los Andes”, en 2014, y “La casa rosada”, en 2016. Actualmente, no ocupa ningún cargo público.

Yván Quispe

Yván Quispe es ingeniero económico de profesión y ejerció como congresista de la República en el período 2020-2021 en representación de la región Puno. Fue elegido como ministro de la Producción en el primer gabinete de la era Castillo y culminó sus funciones al frente de esta cartera el 6 de octubre de 2021.

Quispe ha sido funcionario público en gobiernos municipales y especialista administrativo en la Universidad Nacional del Altiplano, en Puno. Actualmente, es consultor en planes y proyectos de inversión.

Iván Merino

Nacido en Huancayo, Iván Merino Aguirre asumió la cartera de Energía y Minas el último 29 de julio de 2021. Culminó sus funciones el 6 de octubre del mismo año y fue reemplazado por Eduargo González Toro.

Merino es miembro de la junta directiva de la Fundación lntercultural Sudamericana (FIS) y en la actualidad se desempeña como gerente general de Sur Análisis SAC.

Ciro Gálvez

Ciro Gálvez es abogado, notario, escritor, docente y compositor. Fue llamado por Pedro Castillo para asumir la jefatura del Ministerio de Cultura y ejerció el cargo hasta el 6 de octubre de 2021. Luego fue reemplazado en el Mincul por Gisela Ortiz.

Gálvez postuló a las Elecciones Generales 2021 con la agrupación política Renacimiento Unido Nacional (RUNA). No obstante, no logró pasar a la segunda vuelta y el partido perdió su inscripción al no alcanzar la valla electoral.

El último 11 de abril, presentó un libro en el Centro Cultural de San Marcos. “El renacimiento de los runas. Runa Cawsary” fue editado por el Fondo Editorial de la Universidad de Ingeniería y forma parte de las publicaciones de la marca Perú Bicentenario 2021.

Segundo gabinete de Pedro Castillo

Mirtha Vásquez

El 6 de octubre de 2021, Mirtha Vásquez Chuquilín juró como titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en reemplazo de Guido Bellido. Vásquez es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional de Cajamarca y posee una maestría en gerencia social por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

También se ha desempeñado como legisladora y llegó a ser presidenta de la Mesa Directiva del Congreso para el periodo parlamentario 2020-2021.

Pese a su salida de la PCM el 31 de enero de 2022, Vásquez se ha mantenido muy activa a través de sus redes sociales y comenta la actualidad política del país. Además, se desempeña como docente del curso Teoría del Conflicto y Mecanismos de Solución en la PUCP.

Óscar Maúrtua

El diplomático, jurista y abogado peruano Óscar Maúrtua de Romaña reemplazó en el cargo a Héctor Valer como ministro de Relaciones Exteriores el 20 de agosto de 2021. Luego de la renuncia del entonces primer ministro Guido Bellido, se mantuvo como canciller en el período encabezado por Mirtha Vásquez hasta el 1 de febrero de 2022.

Actualmente, es presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional , integrante del Consejo Consultivo de la Presidencia del Poder Judicial, miembro del Consejo Consultivo Empresarial de CENTRUM PUCP, miembro de la Comisión Especial de Relaciones Exteriores del Colegio de Abogados de Lima y profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Tecnológica del Perú (UTP).

Walter Ayala

Walter Ayala Gonzales es abogado y fue designado ministro de Defensa desde el 29 de julio hasta el 15 de noviembre de 2021. El cese de sus funciones se dio en el gabinete liderado por Mirtha Vásquez, a vísperas de ser interpelado en el pleno del Congreso por los cuestionamientos en su contra acerca de los ascensos irregulares de dos comandantes del Ejército.

Actualmente, Ayala ha sido citado por la Comisión de Fiscalización del Congreso, a raíz de la investigación en contra del presidente de la República, Pedro Castillo, y el secretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco.

Pedro Francke

El economista Pedro Francke estuvo al frente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) desde el 29 de julio de 2021 hasta el 1 de febrero de 2022. Pese a los cuestionamientos de sus detractores, sorprendió su salida del MEF, ya que se le consideraba uno de los funcionarios más sólidos del gabinete.

Francke sigue activo en política y eventualmente concede entrevistas a diferentes medios de comunicación. No obstante, se mantiene vigente en la actividad académica y ejerce como profesor principal a tiempo medio en el Departamento de Economía de la PUCP.

Tras dejar el MEF, Pedro Francke declaró que el presidente Pedro Castillo tiene dificultad para conocer sobre temas económicos debido a su origen rural. Foto: Presidencia de la República

Luis Barranzuela

Luis Barranzuela Vite estudió la carrera de Derecho en la Universidad San Martín de Porres y cuenta con una maestría en Derecho de los Negocios por la misma casa académica. Además, ha ejercido como oficial superior en la Policía de Investigaciones del Perú y Policía Nacional desde 1984. En el año 2011, pasó al retiro.

Fue nombrado ministro del Interior el 6 de octubre de 2021 y cumplió funciones hasta el 2 de noviembre del mismo año, cuando presentó su carta de renuncia luego de organizar una fiesta en su vivienda, pese a las medidas sanitarias que se habían establecido para evitar la propagación de contagios de la COVID-19.

Avelino Guillén

Tras la renuncia de Barranzuela, Avelino Guillén asumió el cargo de nuevo ministro del Interior. El abogado y jurista había ejercido como fiscal superior de Lima desde 1994 y pasó a la Fiscalía Suprema adjunta en 2001. Fue fundamental en la sentencia de 25 años contra el exdictador Alberto Fujimori por los casos de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta. En honor a sus méritos, recibió en el 2009 el Premio Nacional de Derechos Humanos Ángel Escobar Jurado de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

En la actualidad, Guillén se mantiene vigente participando en diversos programas políticos y se ha referido enfáticamente sobre las elecciones de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, así como también sobre las investigaciones en contra del presidente Pedro Castillo.

Carlos Gallardo

Carlos Gallardo Gómez fue desginado ministro de Educación desde el 6 de octubre de 2021 hasta el 23 de diciembre del mismo año en el gabinete de Mirtha Vásquez. Fue el primer decano nacional del Colegio de Profesores del Perú y es reconocido por haber participado en el grupo literario “Narración”, junto con escritores de la talla de Oswaldo Reynoso, Antonio Gálvez Ronceros, Miguel Gutiérrez, etc.

Gallardo fue censurado por el Congreso de la República tras los cuestionamientos en su contra por la filtración de la prueba de nombramiento docente y su cercanía a la organización Fenate Perú.

Carlos Gallardo fue uno de los ministros de Educación de Pedro Castillo más resistidos en el Congreso. Foto: John Reyes/ La República

Víctor Maita

Víctor Raúl Maita Frisancho es bachiller en Derecho y sindicalista agrario. Se ha desempeñado como asesor legal y secretario de la Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru de Cusco (FARTAC) y estuvo a cargo del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego hasta el 1 de febrero de 2022.

En mayo de 2021, Mayta Frisancho fue elegido como presidente del Consejo Directivo Nacional de la Confederación Nacional Agraria (CNA) para el periodo 2021 – 2024.

Roger Inicio

Roger Inicio Sánchez fue ministro de la Producción desde el 6 de octubre de 2021 hasta el 17 de noviembre del mismo año; es decir, poco más de un mes. Es ingeniero químico de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y ha ejercido como director de proyecto de ProInversión.

Fue reemplazado como titular de la cartera de la Producción por Jorge Prado Palomino.

Eduardo Gonzáles

Eduardo Gonzáles Toro asumió el cargo de ministro de Energía y Minas desde el 6 de octubre de 2021 hasta el 1 de febrero de 2022. Es bachiller en Ciencias con mención en Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y ejerció como director de la empresa Promoción Desarrollo y Mercadeo S.A, y gerente general de GT Technology.

Actualmente, no ostenta ningún cargo público.

Anahí Durand

Anahí Durand Guevara fue nombrada ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables el 29 de julio de 2021 y ejerció el cargo hasta el 1 de febrero de 2022. Durand es licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y posee un máster en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Asimismo, es doctora en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Actualmente, Durand se mantiene activa en sus redes sociales y ejerce como docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNMSM. Se especializa en movimientos sociales, representación política, pueblos indígenas, interculturalidad y género. Fue separada de Nuevo Perú para trabajar como consultora de la PCM.

Anahí Durand fue la primera ministra de la Mujer de la era Castillo. Foto: PCM

Rubén Ramírez

Nacido en La Oroya, Rubén Ramírez Mateo es un abogado peruano que ejerció el cargo de ministro del Ambiente desde 29 de julio de 2021 hasta el 1 de febrero de 2022. Ramírez perteneció al estudio Abogados Asociados Ramírez desde 2001 hasta 2020 y fue empleado del Centro de Concesiones Mutuas hasta el mismo año.

Ramírez postuló a las Elecciones Generales 2021 para el cargo de congresista por Perú Libre. No obstante, no alcanzó una curul. Actualmente, no ostenta ningún cargo público.

Gisela Ortiz

Formada como administradora de empresas en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta), Gisela Ortiz fue ministra de Cultura desde el 6 de octubre de 2021 hasta el 1 de febrero de 2022, cuando fue reemplazada en el cargo por Alejandro Salas.

Desde el año 1992, fue designada portavoz de los familiares de las víctimas de la Masacre de La Cantuta, en la cual fue asesinado su hermano Luis Enrique Ortiz Perea por el Grupo Colina durante la dictadura de Alberto Fujimori. Asimismo, desde el 2009, es directora de operaciones del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), organización encargada de buscar a personas desaparecidas.

Ortiz se mantiene como activista por los derechos humanos hasta la fecha.

Tercer gabinete

Hernando Cevallos

Hernando Cevallos Flores fue ministro de Salud desde el primer gabinete dirigido por Guido Bellido y fue removido del cargo el 8 de febrero de 2022 tras la renuncia del entonces presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer. Hasta ese momento, era considerado el ministro más exitoso de la gestión de Pedro Castillo, debido al buen desempeño durante la campaña de vacunación contra la COVID-19.

Cevallos fue también parlamentario del Frente Amplio por Piura y finalizó su cargo cuando el exmandatario Martín Vizcarra disolvió constitucionalmente el Congreso. Luego de su salida al frente del Minsa, ha seguido activo en diversos medios de comunicación y ha mantenido una postura crítica con respecto al Gobierno del jefe de Estado.

Hernando Cevallos formó parte del primer gabinete ministerial presidido por Guido Bellido. Foto: Minsa

Alberto Ramos

Nacido en Puno, Alberto Cayetano Ramos Quilca es un ingeniero agrónomo que ejerció como ministro de Desarrollo Agrario y Riego desde el 1 al 8 de febrero de 2022, ya que integró el gabinete dirigido por Héctor Valer.

El último 28 de mayo de 2022 fue nombrado jefe de la Unidad de Articulación Territorial del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agro Rural). Actualmente se desempeña en este cargo.

Wilber Supo

Al igual que el extitular del Midagri, Wilber Supo Quisocala estuvo al frente del Ministerio del Ambiente desde el 1 al 8 de febrero de 2022 y salió del cargo tras la renuncia de Valer.

Nacido en Puno, es bachiller en Geografía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y postuló al Congreso en las Elecciones Generales 2021 por Perú Libre. En su perfil se consigna una breve experiencia como asistente cartográfico y en levantamiento topográfico. Además, desde el 2019 se desempeñó como docente en el I.E.P. B.F. SKINNER, ubicada en el distrito de Carabayllo, en Lima.

Fue la Defensoría del Pueblo la entidad que emitió un comunicado en el que le pedía al jefe de Estado, Pedro Castillo, reconsiderar su nombramiento. Actualmente, no desempeña ningún cargo público.

Cuarto gabinete

Alfonso Chávarry

Alfonso Chávarry Estrada es cajamarquino de nacimiento y fue nombrado como ministro del Interior el 30 de enero de 2022. Se mantuvo en el cargo hasta el 22 de mayo del mismo año para, posteriormente, ser reemplazado por el actual ministro, Dimitri Senmache.

La continuidad de Chávarry al frente del Mininter era complicada, luego de que la congresista de Cambio Democrático Sigrid Bazán anunciara la recolección de firmas para presentar una moción de censura en su contra. Al exministro se le cuestionaba por las medidas que se adoptaron desde su cartera durante las protestas sociales del 5 de abril. Actualmente, no tiene cargo público.

Ángel Yldefonso

Ángel Yldefonso Narro asumió el cargo de ministro de Justicia y Derechos Humanos el 8 de febrero de 2022 en reemplazo de Aníbal Torres, quien acababa de ser nombrado presidente del Consejo de Ministros.

El extitular del Minjus estudió Derecho en la Universidad San Martín de Porres y cuenta con un doctorado en Ciencia Política en la Universidad Ricardo Palma. Además, ejerció como juez de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, Ancash y Junín.

El último 19 de marzo presentó su renuncia al cargo e informó que lo hacía “en pos de la gobernabilidad y estabilidad del país”. Yldefonso Narro había sido interpelado por el Congreso por no incluir en declaración jurada su experiencia como procurador del Gobierno Regional de Áncash, donde acumulaba 78 faltas por inasistencias, demoras en la entrega de documentos y actuaciones de defensa ineficientes. No cuenta con cargo público actualmente.

Hernán Condori

Hernán Yury Condori Machado juró al cargo de ministro de Salud el 8 de febrero de 2022 en reemplazo de Hernando Cevallos. Se licenció como médico cirujano en la Universidad Nacional Federico Villarreal y ejerció entre el 2011 y 2014 como director de la Red de Salud de Chanchamayo. Asimismo, en enero de 2020, fue designado como director regional de Salud de la Dirección Regional de Salud Junín.

Como titular de la cartera de Salud se le criticó por promover el ‘agua arracimada’ y ejercer en especialidades que no le correspondían. Incluso, el Colegio Médico del Perú pidió su renuncia al no considerarlo apto para afrontar la pandemia de la COVID-19.

Tras dejar la jefatura del Minsa, Condori fue nombrado asesor de la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Este. No obstante, renunció tan solo cuatro días después, ya que alegó que prefería “retornar a Chanchamayo”. No tiene cargo público actualmente.

Tras dejar su cargo como ministro de Estado, Hernán Condori fue nombrado como asesor del Ministerio de Salud. Foto: composición Jazmin Ceras.

Carlos Palacios

Carlos Sabino Palacios Pérez es ingeniero de profesión y estuvo a cargo del Ministerio de Energía y Minas desde el 8 de febrero de 2022 hasta el 22 de mayo del mismo año. Anteriormente, había sido director regional de Energía y Minas de Junín y estaba afiliado a Perú Libre.

Su salida se precipitó a raíz de los presuntos vínculos con Vladimir Cerrón, la designación de funcionarios sin experiencias en el Minem y el conflicto social en Las Bambas (Apurimac). Además, desde el Congreso se venía trabajando una moción de censura en su contra. Fue reemplazado por Alessandra Herrera Jara.

Juan Silva

Natural de Anguía, Chota, Juan Francisco Silva Villegas es docente de profesión por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Además, cuenta con una especialidad en Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico por la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

Silva Villegas estuvo al frente del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) desde el 29 de julio de 2021 y renunció al cargo el 28 de febrero de 2022, luego de que el Congreso impulsara su censura, tras la información sobre una presunta red de corrupción dentro de la cartera que lideraba.

En la actualidad, Silva ha sido nombrado por un colaborador eficaz en la investigación preliminar del caso Puente Tarata III, en la cual ha sido también incluido el presidente Pedro Castillo. De acuerdo con esta información, el empresario Zamir Villaverde habría pagado S/ 30.000 al jefe de Estado a través del exministro de Transportes y Comunicaciones.

Nicolás Bustamante

Según su declaración jurada de intereses, Nicolás Bustamante Coronado es abogado de profesión y se encuentra registrado en el Colegio de Abogados de Lambayeque desde el 2006. En 2018, trabajó para la Municipalidad de Lima y al año siguiente ejerció como analista en temas legales en la Municipalidad Distrital de Miraflores. Posteriormente, en 2021, fue designado como secretario general del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC).

Tras la salida de Silva, Nicolás Bustamante asumió la jefatura del MTC el 4 de marzo de 2022. Sin embargo, el 22 de mayo fue reemplazado en el cargo por el actual ministro, Juan Mauro Barranzuela Quiroga.

Exministros que regresaron al Congreso

En los cuatro gabinetes que se han conformado durante el Gobierno de Pedro Castillo, cinco exministros han regresado a sus curules para seguir con su labor parlamentaria.

Entre ellos se encuentra el primer jefe de gabinete Guido Bellido, quien luego de pasar por la PCM volvió a la bancada de Perú Libre. La misma suerte corrió Óscar Zea, y volvió al partido fundado por Vladimir Cerrón luego de su paso por el Ministerio de Agricultura.

Otro ex primer ministro que retornó a su grupo parlamentario fue Héctor Valer, quien ahora es vocero de Perú Democrático. Betssy Chávez, de la misma bancada, regresó al Congreso luego de ser censurada del cargo de ministra de Trabajo y Promoción de Empleo.

La misma suerte corrió Katy Ugarte, quien volvió a Perú Libre luego de desempeñarse brevemente como ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Actualmente, se desvinculó de la bancada oficialista y se mantiene al margen junto con los otros renunciantes del denominado grupo magisterial.

