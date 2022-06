Elvis Vergara: “Edmundo del Águila no tiene ningún tipo de representación dentro de Acción Popular”

El congresista y vocero de Acción Popular, Elvis Vergara, aseguró que carece de validez el comunicado donde se anuncia la suspensión de la militancia de los seis acciopopulistas sindicados por Karelim López como ‘Los Niños’. Esto lo dijo debido a que fue suscrito por Edmundo del Águila, quien es el electo secretario general del partido de la lampa, pero que aún no es inscrito en el ROP.

“No hay ninguna suspensión porque ese documento no tiene ninguna validez. El señor Edmundo del Águila no tiene ningún tipo de representación dentro del partido y eso se puede corroborar, tanto en las instancias partidarias como en el Jurado Nacional de Elecciones”, dijo Vergara a la prensa en exteriores del Congreso.

En esa misma línea, el portavoz de Acción Popular aseveró que “no existe un secretario general a la fecha”: “Eso lo pueden corroborar en el Registro de Organizaciones Políticas”.

PUEDES VER: Congreso busca desde comisiones razones para vacar o inhabilitar a Pedro Castillo

“Somos militantes y no vamos a dejar de ser militantes mientras no haya de parte nuestra una renuncia o, en todo caso, una separación oficial que no existe ahora. Insisto, no hay un secretario general, no hay dirigentes en Acción Popular. Por lo tanto, no hay quien tome esas decisiones”, agregó.

El último sábado, el Comité Ejecutivo Nacional de Acción Popular —aún no reconocido por el JNE— emitió un comunicado en el que califican la solicitud de impedimento de salida del país contra los seis parlamentarios como “un agravio” a la institucionalidad del partido.

“El CEN de Acción Popular acordó, ad referéndum, suspender la militancia hasta que el Poder Judicial resuelva los casos motivo de la acusación fiscal contra los congresistas Raúl Doroteo Carbajo, Ilich López Ureña, Juan Mori Celis, Darwin Espinoza Vargas, Elvis Vergara Mendoza y Jorge Flores Ancachi”, se lee en el pronunciamiento.