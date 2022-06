Elecciones 2022: la mayoría de limeños aún no se interesa en candidatos

La reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) revela que la mayoría de ciudadanos en Lima aún se encuentra indecisa respecto a su voto de cara a las elecciones regionales y municipales del 2022, a realizarse en octubre próximo.

La intención de voto es liderada por Daniel Urresti (Podemos Perú) con 10%. Lo siguen Rafael López Aliaga (Renovación Popular (6%), Luis Molina (Avanza País) con 1,4% y Guillermo Flores (Partido Morado) con 1,2%.

Somos Perú, como marca partidaria, tiene 1,1% de intención de voto. Lo mismo Acción Popular con 1,7%. Recordemos que en SP su candidato será el exalcalde de La Victoria George Forsyth. Mientras que en el partido de la lampa no hay postulantes inscritos debido a que AP no inscribió a sus precandidatos a tiempo en el sistema Claridad del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

También figura en la encuesta Keiko Fujimori con 1,4%. Sin embargo, cabe precisar que la lideresa de Fuerza Popular no participará de este proceso electoral.

Los otros candidatos tienen 2,5% de intención de votos, otros sin especificar tiene 3% y 4,8% para blancos y nulos.

El porcentaje es mayor en cuanto a los indecisos. Del total de encuestados, el 20,9% aún no decide su voto, el 12,6% por ninguno y/o nadie, y el 33,4% no sabe por quién votará.

Sumando a los que aún no deciden su voto y los que no saben por quién votarán es el 54,3%. Esto evidencia que más de la mitad de ciudadanos capitalinos todavía no sabe a quién apoyar en este proceso electoral.

Infografía - La República

Preferencias por sectores

Con Urresti, su mayor cantidad de votantes está en los hombres y en las personas de 25 años a más. No es la primera vez que el exministro del Interior postula a la comuna limeña. En 2018 también participó. Incluso, previo al día de la votación, Urresti estaba en los primeros lugares de las preferencias electorales. Sin embargo, fue derrotado por Jorge Muñoz, de Acción Popular.

Similar situación afrontó el año pasado cuando postuló a la presidencia con Podemos Perú. Comenzó arriba en las encuestas, pero no pasó ni a segunda vuelta.

López Aliaga, en tanto, se ubica en segundo lugar, hasta ahora. El año pasado perdió en las elecciones generales. Luego de esa derrota, anunció que apunta al sillón municipal. López Aliaga es un defensor de la gestión del fallecido exburgomaestre de Lima Luis Castañeda Lossio. Como se sabe, su partido, Renovación Popular, antes se llamó Solidaridad Nacional. En la gestión de Castañeda, López Aliaga fue regidor.

No saben nada de Muñoz

Un dato no menor en esta encuesta del IEP es que el 15% cree que Jorge Muñoz continúa como alcalde de Lima, cuando, en realidad, fue destituido del cargo. Solo el 6% sabe que el burgomaestre oficial de la capital es Miguel Romero. El 3% piensa que es otro y el 76% no sabe y no precisa.

Como se recuerda, el 27 de abril el JNE vacó a Muñoz por haber vulnerado la Ley Orgánica de Municipalidades debido a que recibió dietas del directorio de Sedapal en 2019 cuando era alcalde.