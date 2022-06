RMP sobre Boluarte: “Increíble que pierda la sucesión presidencial por administrar una peña”

Los casos de Dina Boluarte, vicepresidenta de la República, y Javier Arce, ministro de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), comprometen, según Rosa María Palacios, a Pedro Castillo. Agregó que ambos funcionarios deberían renunciar inmediatamente al Ejecutivo. De lo contario, podrían ser censurados por el Congreso de la República o, en el caso de Boluarte, ser inhabilitada para el ejercicio de la función pública.

De acuerdo al vacado exalcalde de Lima Jorge Muñoz la titular del Midis habría firmado documentos del Club Departamental Apurímac cuando ejercía dos cargos en el Ejecutivo. “En distintos momentos ella ha firmado. Yo mismo los he visto, llamó varias veces al teléfono celular y la alcaldía para solicitar citas. Cuando la veía en eventos protocolares del Ejecutivo también me hablaba de estas cosas”, ha precisado el exburgomaestre.

Palacios sostuvo que Boluarte ha mentido. La ministra nunca renunció a la presidencia del Club Departamental Apurímac, solo solicitó una licencia. Sin embargo, continuó haciendo gestiones para esta institución.

Un informe especial de Epicentro TV muestra cómo la vicepresidenta de la República, en octubre del 2021 - cuando ya ejercía un cargo en el Poder Ejecutivo -, presentó una apelación contra la Municipalidad de Lima en nombre del Club Departamental Apurímac.

La respuesta de la MML fue negativa. En abril del 2022, la ministra presentó una solicitud de licencia de funcionamiento. El documento es firmado por Boluarte como representante legal de la mencionada institución sin fines de lucro.

La abogada precisó que este es un acto directo de gestión, contrario a lo manifestado por la vicepresidenta en Twitter, donde alegó que solo hizo un acto de subsanación en Registros Públicos.

“Esto es mentira, pero mentira manifiesta. La señora Dina Boluarte ha preferido ser presidenta del Club Departamental Apurímac, ha preferido tener su peña, su restaurante a ser vicepresidenta del Perú. Como ministra de Estado, está prohibida de gestionar cualquier cosa. Puede parecer anecdótico, poca cosa, increíble que pierda la sucesión presidencial por administrar una peña, pero esas son sus prioridades”, explicó.

En este sentido, prevé que el Congreso de la República no tome ninguna medida contra Dina Boluarte, probablemente solo sea interpelada. No obstante, advirtió que esa figura no es la correcta. “Lo único que cabe es que deje de ser ministra de una vez”, acotó.

Javier Arce, el reo libre

El recientemente juramentado ministro de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Javier Arce, pasó por el penal San Jorge, en 1997, por el delito de estafa, pero, además, afronta al menos 20 investigaciones fiscales, según la abogada.

Palacios recordó que, desde abril, cuando entró en vigencia la ley orgánica del Poder Ejecutivo, con la finalidad de establecer procedimientos para el nombramiento de ministros y viceministros y atribuciones del Consejo de Ministros, todo funcionario debe presentar una declaración jurada para hacer de conocimiento cuántas investigaciones fiscales tiene o ha registrado.

“Mintió, por dolo o por ignorancia, pero mintió y, luego de mentirnos, comenzó a tuitear. Sus tuits no son más que una confesión de parte, ya no hay ni que probarle que mintió (...) Ese es el ministro que nos va a salvar del hambre ¿Qué hace el Congreso? No hace nada”, dijo.