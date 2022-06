César Hinostroza dice que es “víctima del antifujimorismo” y acusa persecución pese a audios

El ex juez supremo César Hinostroza se presentó este miércoles ante el pleno del Congreso a fin de ejercer su derecho a la defensa frente a la acusación constitucional en su contra por el presunto delito de organización criminal, cohecho pasivo específico, cohecho activo específico y tráfico de influencias agravado.

Ante dichas imputaciones, Hinostroza Pariachi afirmó que fue víctima de una “persecución” para “capturar las instituciones”. Ello, pese a los numerosos audios donde se escuchaban pedidos y favores para colocar a allegados en puestos claves dentro del Poder Judicial y el Ministerio Público.

“Eso es lo que se ha logrado (presunta captura de instituciones) con este escándalo de los audios que ya sabemos obedecieron a intereses subalternos. Yo soy víctima del antifujimorismo o de aprofujimorismo porque alguien se enteró de que el que habla había tenido conversaciones con un partido político al que odian. Esto todo el mundo lo conoce, cuando hacen referencia a una llamada telefónica entre una persona y el que habla tratando de reunirse con una señora K”, dijo a través de un enlace virtual desde España.

“Inmediatamente, este sector político que controla las instituciones, sobre todo el Ministerio Público conjuntamente con los medios de comunicación, especularon y dijeron que yo era el brazo político de Fuerza Popular en la Corte Suprema y que íbamos a garantizar la impunidad de Keiko Fujimori”, agregó.

César Hinostroza: “Me convendría que me sigan acusando”

En otro punto de su argumentación, el ex juez supremo César Hinostroza aseveró que le “convendría” sumar una acusación constitucional más. Ello, ya que considera que no estaría respetando su derecho al debido proceso y cree que la justicia internacional fallaría a su favor.