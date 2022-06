Blume no se arrepiente sobre su ponencia en caso Alberto Fujimori y cree que la Corte IDH “ha cometido un error”

El exmagistrado del Tribunal Constitucional Ernesto Blume dijo no arrepentirse sobre su ponencia y voto a favor de restablecer el indulto humanitario al exdictador Alberto Fujimori. Ello, pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado peruano abstenerse de cumplir dicha sentencia debido a que no se cumplía con los fallos sobre los casos La Cantuta y Barrios Altos.

“Yo no me arrepiento, me ratifico en mi posición. Creo que la Corte ha cometido un error, no es infalible. (¿En qué sentido?) En el sentido de no respetar la decisión del Tribunal Constitucional e inmiscuirse en un tema interno frente a un órgano autónomo e independiente como es el Tribunal Constitucional”, dijo Blume en diálogo con RPP.

El extribuno sostuvo que la Corte IDH intervino en la ejecución del TC. Sin embargo, la jurisprudencia de órganos internacionales, a los que el Perú es reconocida por la carta magna.

“La Corte es protectora de los derechos fundamentales. En este proceso hemos protegido el derecho fundamental del señor Alberto Fujimori y hemos restablecido de la vigencia de un indulto indebidamente revocado por el Poder Judicial”, agregó.

“Esto va en la línea de defensa de derechos. De lo que se trataba de evitar es que este señor siguiera en la cárcel teniendo muy deteriorada su salud y requiriendo atención médica permanente, que no muera en la cárcel. Es decir, a nosotros nos llevó esa motivación y la Corte entra en una serie de digresiones que a la larga significan que está inmiscuyéndose en las decisiones del TC”, apuntó Ernesto Blume.