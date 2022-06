Blume no se arrepiente sobre su ponencia en caso Alberto Fujimori y cree que la Corte IDH “ha cometido un error”

El exmagistrado del Tribunal Constitucional Ernesto Blume dijo no arrepentirse sobre su ponencia y voto a favor de restablecer el indulto humanitario al exdictador Alberto Fujimori. Ello, pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado peruano abstenerse de cumplir dicha sentencia debido a que no se cumplía con los fallos sobre los casos La Cantuta y Barrios Altos.

“Yo no me arrepiento, me ratifico en mi posición. Creo que la Corte ha cometido un error, no es infalible. (¿En qué sentido?) En el sentido de no respetar la decisión del Tribunal Constitucional e inmiscuirse en un tema interno frente a un órgano autónomo e independiente como es el Tribunal Constitucional”, dijo Blume en diálogo con RPP.

