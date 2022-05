RMP: “Cara a cara nadie me ha dicho terruca, mermelera, caviar, nunca”

Según Rosa María Palacios, el calificativo más común que ha recibido en los últimos años es “mermelera”. La abogada señaló que estas opiniones son bastante divertidas. “Yo no vivo del Estado ni la publicidad del Estado”, aclaró.

Agregó que se considera una persona de derecha y, pese a trabajar en un diario “que se proclama muy de izquierda”, alegó que la convivencia es bastante armoniosa y sensata. Sin embargo, recalcó que encontrar esto en la sociedad peruana hoy, a raíz de la polarización que vive el Perú, es difícil.

René Gastelumendi, conductor de “Grado 5″, indicó que, en la actualidad, muchos peruanos piensan que las opiniones de los periodistas están motivadas solo por el dinero.

Ante ello, Palacios aseguró que cuando una persona desconoce un tema, tiende a reducirlo y cosificarlo para encontrarle una explicación.

“¿Por qué una señora, voy a cumplir 60, con cinco hijos, que vive honradamente en Miraflores, con DNI en San Isidro, va a querer meterse en esta cosa asquerosa? Tienen que estar dándole algo material, sólido, una coima o algo por el estilo. Lo que no entendemos nos asusta”, analizó.

Rosa María Palacios en redes

La conductora de “Sin guion” detalló que ha recibido diversos tipos de calificativos en redes sociales como “comunista”, “roja”, “caviar”, “facha” y “terruca”. En este sentido, indicó que la vulgaridad y cosificación contra su persona viene de diversos sectores.

Palacios, quien tiene más de tres millones de seguidores en Twitter, indicó que, en época de campaña electoral, se vuelve un punto de ataque para los candidatos y sus seguidores. Por ello, tomó la decisión de bloquear a diversos usuarios con inadecuado comportamiento.

Hasta la fecha, según la letrada, ha bloqueado a 60.000 cuentas. Gastelumendi cuestionó si esta actitud no podría ser tomada como intolerante.

“Es una forma de explicar a alguien de que su conducta no es correcta, no está bien. Si tú me vieras cara a cara, no me hablarías así. Cara a cara nadie me ha dicho terruca, mermelera, caviar, facha, nunca, en mi vida”, manifestó.

Acotó que, normalmente, los trolls apelan al aspecto físico haciendo comentarios gordofóbicos. “El insulto siempre parte de la cosificación”.