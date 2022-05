Karol Paredes sobre investigaciones contra Pedro Castillo: “Él mismo ha generado su propia persecución”

La congresista Karol Paredes (Acción Popular) cuestionó las declaraciones del presidente Pedro Castillo, quien denunció una persecución política en su contra por la ampliación de investigación que dispuso el Ministerio Público tras ser sindicado de participar en presuntos delitos de corrupción.

“No sé a qué persecución se refiere el presidente, cuando él mismo ha generado su propio persecución (…) Todo lo que se siembra, se cosecha, entonces, lo que él ha sembrado, ha cosechado”, dijo Karol Paredes en declaraciones para Exitosa.

“¿Quién le ha mandado a reunirse en la casa de Breña? Nadie. ¿Quién le ha mandado a tener a Pacheco como su secretario general y que luego se ha encontrado los 20.000 dólares? Nadie, ha sido su decisión ¿Quién pone a los ministros y quiénes son esos ministros que no reúnen los condiciones. No hemos sido nosotros, ha sido él”, agregó.

La presidenta de la Comisión de Ética también criticó que en las sesiones de los Consejos de Ministros exista una actitud de confrontación del Ejecutivo contra el Legislativo

“¿Quién manda a azuzar a la gente para ponerla en contra del Congreso? Es él (…) Lo que no escucho en las mesas descentralizadas es el desempleo, crisis, aumento de niveles de pobreza, y así, sucesivamente podemos ir enumerando situaciones que está pasando en el país. Me parece que él vive en el país de las maravillas, donde no existen problemas”, sentenció.

Proyecto de inmunidad a altos funcionarios

Sobre el proyecto de ley que promueve el presidente Pedro Castillo para que se elimine la inmunidad a todos los altos funcionarios del Estado a fin de favorecer a la transparencia, la congresista Karol Paredes le pidió que dé la iniciativa y se someta a la investigación del Ministerio Público.

“Nosotros no tenemos inmunidad. Personalmente no estoy de acuerdo con que se haya quitado esta inmunidad, se deberían haber puesto algunos criterios. Lo segundo es que empiece por él. No te olvides de que el proceso de investigación va a empezar cuando él termine su gestión. Entonces, que dé la iniciativa y se someta desde ahora”, subrayó.