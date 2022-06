Javier Arce descarta renunciar al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Javier Arce, descartó, este martes 31 de mayo, presentar su carta de renuncia al cargo que asumió por encargo del presidente Pedro Castillo tras los cuestionamientos por investigaciones y procesos judiciales en su contra.

“No lo he pensado. Lo que he pensado es consolidar la verdadera transformación del Perú al lado de nuestros hermanos agricultores, no defraudar la confianza del presidente de la República”, dijo, en declaraciones a RPP, tras ser consultado si presentaría su carta de dimisión al cargo de ministro.

Arce también justificó el hecho de haber omitido en su declaración jurada sus procesos contra la ley antes de asumir el cargo como titular del Midagri.

“En 20 minutos me hicieron firmar una declaración jurada que de una u otra forma no vi bien. Pero es una omisión administrativa que hoy presenté a la Presidencia del Consejo de Ministros”, dijo.

Asimismo se pronunció sobre su encarcelamiento en el centro penitenciario San Jorge por el presunto delito de usurpación de funciones cuando ocupó el cargo de teniente alcalde en la municipalidad distrital de Santa Rosa.

“Cuando tuve 26 años, fui el teniente alcalde más joven del país. Denuncié a un alcalde corrupto, un árabe en el distrito de Santa Rosa. Me detuvieron 40 días por usurpación de funciones, cosa que nunca se ha dado en el Perú. Cuando yo salí, el Jurado Nacional de Elecciones me pedía para que yo asuma la alcaldía, y al final salió una resolución de absolución” manifestó el ministro.

“Tengo una serie de denuncias como podría tener cualquier dirigente popular. Tengo acá mis antecedentes. No tengo ningún tipo de antecedentes penales o judiciales”, agregó, en relación a los procesos que mantuvo como dirigente gremial contra el Cofopri y Sedapal.

Sobre los antecedentes como encontrarse en la condición de ‘reo libre’ por el presunto delito de estafa genérica, según información del Noveno Juzgado Penal Liquidador de Lima, Arce señaló que no conoce el referido proceso legal debido a que “no tiene que acudir a firmar al Poder Judicial”.

Asimismo, consideró que se trata “de una denuncia en el año 1996″. “No tengo ningún proceso abierto. Denuncias sí tengo, pero no tengo ningún tipo de comparecencia ni voy a firmar”, agregó.