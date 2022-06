FAO corrige a Pedro Castillo sobre hambruna: “No es porque la población no quiera trabajar”

El coordinador de sistemas alimentarios en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Fernando Castro, indicó —en declaraciones para RPP— que la hambruna no tiene relación alguna con el hecho de que la población no quiera trabajar, tal como lo anunció el presidente de la Republica, Pedro Castillo.

“Hoy la hambruna les va a dar solamente a los que no trabajan, a los ociosos. Y como somos un pueblo trabajador, yo creo que vamos a ganarle a la hambruna. Vamos a ganarle a esta hambre que viene azotando no solamente al país, sino a nivel mundial”, dijo Pedro Castillo durante una actividad con los agricultores del valle de Chancay-Huaral.

En respuesta, el representante de la FAO, Fernando Castro, dijo: “ Probablemente se ha referido a que se van a poner esfuerzos, a que se va a trabajar en esto. Realmente tenemos mucha población que está sufriendo esto y no es porque la población no quiera trabajar, sino que no han tenido oportunidades de desarrollo ”.

En esa línea mencionó: “L os problemas de alimentación y anemia son los problemas de desarrollo que más limita a la persona porque no pueden desarrollar labores de aprendizajes o labores más complejas ”.

Crisis de fertilizantes

Fernando Castro también consideró que el presupuesto asignado por el Gobierno para la compra de fertilizantes debe ser un proceso más ágil en coordinación con los gremios y el sector privado para que puedan ser repartidos de manera eficiente.

“Hay que acelerar esa iniciativa para asegurar a los agricultores su campaña agrícola, pero también hay que acompañarlos, brindarles capacitación de diferentes técnicas porque el beneficio de los fertilizantes depende mucho de cómo lo utilizamos. Los agricultores no llegan a los servicios de acompañamiento”.

Asimismo, señaló que por el lado de los consumidores se deben fortalecer las ollas comunes. Según dijo: “Tenemos una ley y hay que reglamentarla para orientar en el tema de alimentación saludable porque se come mucho carbohidrato y dejamos de alimentarnos con proteínas”.