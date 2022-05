Hildebrandt: Está bien la investigación a Castillo, pero por qué no se hizo con García, Fujimori y Toledo

El periodista César Hildebrandt comentó —en su podcast en el Semanario Hildebrandt en sus Trece— que le parece bien que el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, haya decidido ampliar la investigación preliminar por presuntos actos de corrupción en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) e incluir al presidente de la República, Pedro Castillo, cuando nunca antes en la historia del Perú se investigó a un jefe de Estado en funciones, pero se preguntó por qué no se hizo lo mismo con Alan García, Alberto Fujimori o Alejandro Toledo.

“El fiscal de la Nación ha decidido investigar al presidente en un acto sin precedentes, es el primer presidente investigado en funciones. Claro, algunos dirán que por qué no se hizo con otros presidentes cuando había indicios”, dijo el hombre de prensa en el podcast del semanario.

“¿Por qué no se hizo con Alan García? Claro, Alan García tenía a su fiscal de la Nación, a su servicio. ¿Por qué no se hizo con Toledo? Claro, porque no había muchos indicios porque todo era una suerte de tinglado muy bien montado, pero nadie sospechó nada, ni investigó nada. ¿Por qué no se hizo con Fujimori? Al menos en su segundo gobierno que fue el más descaradamente corrupto. ¿Por qué no se hizo con Ollanta Humala? Estaba clarísimo con las agendas”, agregó.

En este sentido, César Hildebrandt consideró que la continuidad de Pedro Castillo en Palacio de gobierno dependerá de la capacidad que tengan los fiscales de corroborar con pruebas lo argumentado por los colaboradores eficaces: “La pregunta es a qué conduce esto (la investigación fiscal). A un impase casi insalvable y si la Fiscalía logra unir cabos con indicios y crear una red lógica con todo lo que se ha dicho en las colaboraciones eficaces y pruebas concretas, si todo esto se construye no cabe otra cosa que el retiro del presidente y ahí sí nadie va a decir que es golpe de Estado o sabotaje”.

Pablo Sánchez dispuso investigar en funciones a Pedro Castillo

El último viernes 27, en una decisión sin precedentes, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, dispuso ampliar la indagación preliminar que abrió el 5 de mayo en contra del ex ministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva y seis congresistas de Acción Popular, e incluir al jefe del Estado.

Será la primera vez en la historia del Perú que un presidente de la República en funciones es investigado, sin suspensión, durante su mandato por presuntos cargos en el ejercicio de sus funciones. Antes de esta fecha existió una lectura e interpretación más tradicional del Artículo 117 de la Carta Magna y se optó por resguardar la inmunidad del jefe de Estado.

Como informó Pablo Sánchez, al mandatario se le investigará por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada por el presunto favorecimiento por parte del organismo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Provías Descentralizado, en beneficio de tres constructoras chinas y dos peruanas que obtuvieron siete contratos por 814,5 millones de soles durante la gestión del exministro Silva.