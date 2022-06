Guillén: El presidente no va a renunciar de manera voluntaria por temor a las medidas de la justicia

El ex ministro del Interior y ex fiscal anticorrupción, Avelino Guillén, opinó que el presidente Pedro Castillo no tenía planeado renunciar a su cargo en el Ejecutivo debido a las investigaciones en su contra, ya que quedaría sin inmunidad y el Ministerio Público podría realizar una acusación formal contra él, lo cual involucraría posibles medidas restrictivas de su libertad.

“Debemos tener en cuenta que el presidente no va a renunciar de manera voluntaria, porque tiene obviamente temor a las medidas que la justicia pueda dictar; para él es una protección. No lo va a hacer, no creo que eso se dé, no está dentro de su agenda”, declaró para Ideele Radio.

Además, señaló que la investigación más sólida que involucra al jefe de Estado es la relacionada al Ministerio de Transportes y Comunicaciones por la “clara relación” que tendría Castillo Terrones con Juan Silva, extitular del MTC, sus sobrinos, el empresario Zamir Villaverde, el exfuncionario de Provías Alcides Villafuerte y lo mencionado por los colaboradores eficaces.

Guillén respaldó la inclusión de Castillo en el caso Puente Tarata III

En otro momento, respaldó la decisión del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, de iniciar las investigaciones preliminares al mandatario en el caso Puente Tarata III, en base a la “solidez del material probatorio” que han recolectado las fiscales Luz Taquire y Karla Zecenarro.

“Yo respaldo esta medida, es una medida constitucional, porque el artículo 117 lo que prohíbe es acusar, que es otro momento procesal, otra cosa es iniciar una pesquisa. Y aquí existen dos situaciones por las cuales iniciar una investigación: la existencia, según la tesis del Ministerio Público, de una organización criminal, que supuestamente estaría liderada por el presidente Pedro Castillo, y la necesidad de preservar y cautelar las evidencias y las pruebas que se vienen recabando”, dijo.

Guillén sostuvo que no se puede esperar hasta el 2026 para iniciar la pesquisa y el jefe de Estado debería allanarse a esta. No obstante, indicó que no se estaría haciendo porque su abogado pretende anular la decisión de Pablo Sánchez.