Pedro Castillo: audios fueron clave en la acusación contra jefe del Estado

Grabaciones de conversaciones en las que los interlocutores describen el copamiento del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), con la finalidad de interferir en las licitaciones en las que estaban interesadas constructoras nacionales y extranjeras, y en las que también se mencionan pagos ilícitos a funcionarios públicos de alto nivel, influyeron sobre la decisión del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, de abrir investigación al mandatario Pedro Castillo.

Durante el proceso de recopilación de información, las fiscales Karla Zecenarro y Luz Taquire tuvieron acceso a los audios, y para validarlos hicieron un reconocimiento de voz por parte de los colaboradores eficaces y validaron la transcripciones de los diálogos que contienen información criminal.

Pablo Sánchez, por ejemplo, recogió el siguiente contenido de una conversación entre el exsecretario general Bruno Pacheco (BP) y el empresario y amigo del jefe del Estado, Zamir Villaverde (ZV), el 25 de julio de 2021:

ZV: Me has dejado sorprendido con ese pata, Juan Silva. ¿O me estás bromeando? ¡Ese (Silva) no es el del maletín del millón de dólares o soles que...! Asu, ¡qué abuso!

BP: Pedro (Castillo) no lo dice todavía.

ZV. Pero Pedro sabe del millón de soles.

BP: Sabe, pero se hace el huevón.

ZV: Entonces, está metiendo a un pata comercial...

BP: Es que ese pata está teniendo apoyo. Pero no le ha respondido.

ZV: Sabiendo que iba a Transportes.

BP: Ese pendejo es un comerciante de tierras.

ZV: Ahí va a negociar otras cosas. Oye, Bruno, ¿y por qué no te vas a un ministerio donde haya gestión? Por ejemplo, Vivienda o...

BP: Si tú me dices, me voy. Pero me tienes que avisar qué voy a ganar. Porque si voy por las huevas...

ZV: Otra cosa que parece absurda. En Transportes tengo todo organizado. ¿Y si tú te vas como vice (ministro) de Transportes?

BP: ¿Vice? ¿Tan poco?

ZV: Bueno, yo digo que se quemen ellos y tú asciendes. Sino, Vivienda. Digamos con Juan Silva. Sí, cada uno va a ser un rey en su propio reino. En Vivienda se manejan millones. Te armo todo el cuadro. Allí también manejas Sedapal. El segundo monstruo después de Transportes es Vivienda.

BP: Pero piensa, respira un poco. ¿No crees que en estos tres meses les van a sacar la mierda a los ministerios?

ZV: Según me he enterado, quieren hacer un complot. Pero en tres meses suficiente para irse con plata. Además, no es que los botan, a algunos los cambian. En este gobierno está demostrado que no les interesa nada. Se van a otro ministerio.

BP: Yo voy a negociar con Pedro (Castillo). Contigo, soporte, ah. Y deja de fregarme.

ZV: Pero como vice. Ponlo como vice y a mí ponme como asesor.

BP: No, pues, no pidas tampoco tanto.

ZV: Es que tengo que estar allí para hacer toda la figura.

BP: De afuera.

ZV: Ya, está bien. Si es así como me comentas, está bien. ¿Pero se podrá poner como vice? ¿Juan (Silva) nos dejará trabajar?

BP: ¿Qué va a hacer Juan, pues?

ZV: Y tú, ¿qué prefieres? ¿Secretaría General o Vivienda? Si tuvieras que escoger.

BP: Yo, ahorita, pensando a lo frío, la Secretaría General.

La conversación es relevante porque confirma las declaraciones de la colaboradora eficaz Karelim López y de otros testigos, quienes señalaron que, con la anuencia del presidente Castillo, Juan Silva, Bruno Pacheco y Zamir Villaverde, coparon el MTC, y especialmente Provías Descentralizado, con la finalidad de controlar la adjudicación de contratos en beneficio de constructoras con las que previamente había coordinado Villaverde. Para este empresario bastaba con tres meses en el poder para ganar las contrataciones, por eso dice: “En tres meses, suficiente para irse con plata”.

El fiscal de la Nación también tomó en cuenta un audio cuyo contenido reconoció un colaborador eficaz, quien afirmó que se trataba de un diálogo entre Zamir Villaverde (ZV) y Juan Altamirano Sánchez (JA), quien se presentaba como asesor del exministro Juan Silva.

JA: Previo a lo que está quedando, ah.

ZV: Lo que pasa es que yo le he escrito al... ¿cómo se llama? Al ministro. Me imagino que está en una reunión, no me ha...

JA: Sí, hermano. Mira, yo voy a paralizar todo aquí. No se va a mover absolutamente (nada) hasta mañana, está bien.

ZV: Excelente, Juan (Altamirano). Pero más o menos te comento algo para que tú sepas. El día viernes ha salido ya un concurso que vino justo de la Casa Blanca (Palacio de Gobierno). Vino una hoja diciendo que cómo es posible que estas empresas del Club (de la construcción) ganen. Me dieron la consigna de que yo lo mire. Entonces, esto lo habíamos postergado hasta el miércoles de esta semana, y oh sorpresa, el día viernes le dieron la buena pro a estas empresas. Ahora, el miércoles van a hacer lo mismo. Entonces, la única forma de poder cambiar a estas 60 personas de Logística es que entre una persona y asuma el mando. Y que entre con 20 personas y pueda agarrar todos los contratos y diga ta ta ta. Pero tiene que ser alguien que conozca. Este Torreblanca (exfuncionario del MTC) no conoce y no es parte del grupo del equipo para hacer este trabajo. Por eso te pediría, o sea, la señorita (Karelim López), como te dije, ayúdame. Yo no estoy buscando puestos de trabajo para nadie; yo lo que estoy tratando de hacer es una gestión. Por eso te pediría que me des el chance. (...). Mira, yo también le he pedido un favor a Francia (Fray Vásquez Castillo, sobrino del presidente). Y le he dicho, pucha, por favor, ayúdame, habla con tu tío, le digo, queremos sacar adelante esta gestión. Allí está en Transilvani (MTC) le hemos puesto donde están ustedes. Entonces, Juancito (Altamirano), ayúdame, cómo quisiera hablar contigo.

JA: Ya, Zamir. Hasta mañana. Mañana coordinamos.

El fiscal de la Nación destacó la relevancia de esta conversación porque encaja con la línea de tiempo y los hechos que expuso la colaboradora eficaz Karelim López.

En efecto, entre el 26 de julio y el 29 de noviembre de 2021, durante la gestión de Juan Silva, tres empresas chinas y dos peruanas vinculadas con Zamir Villaverde y los sobrinos del presidente Castillo ganaron sospechosamente siete contratos por 804,5 millones de soles. Y el 22 de octubre de ese mismo año, un consorcio integrado por la constructora Termirex, ligada a Bruno Pacheco y a Karelim López, consiguió un contrato por 232,5 millones de soles. El contubernio de los acusados les permitió digitar en poco más de 4 meses, 8 contratos por más de 1,037 soles. Todos los contratos fueron adjudicados por Provías Descentralizado.

De acuerdo con el fiscal Pablo Sánchez, para la consumación de estos hechos, Zamir Villaverde reclutó al funcionario de Provías Descentralizado, Alcides Villafuerte Vizcarra, quien, ni bien se dio a conocer su implicación, se dio a la fuga. Luego se entregaría a la justicia.

Para el fiscal de la Nación los informes de las fiscales Karla Zecenarro y Luz Taquire consignan suficientes indicios de la existencia de una organización criminal para digitar licitaciones del MTC y que en la cúspide de la pirámide estaría el jefe del Estado.

“De los informes remitidos por las fiscalías, así como de la demás información obrante en la presente carpeta fiscal, se tiene que, a la fecha, exisitirían indicios razonables suficientes, en grado de sospecha, de que el presidente de la República, Pedro Castillo, lideraría una presunta organización criminal que se habría enquistado en los más altos niveles del aparato estatal, dado el alto cargo ocupado por aquel como jefe del Estado, lo que le da evidente poder de control sobre la administración pública”, señala el fiscal Pablo Sánchez.

En otras palabras, Juan Silva, Bruno Pacheco, los sobrinos del presidente, los funcionarios de Provías Descentralizado, no podrían haber actuado sin el consentimiento del mandatario Pedro Castillo.

La gravedad de los delitos en juego

Conforme al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, dada la gravedad de los delitos en juego –crimen organizado, colusión agravada y tráfico de influencias agravado–, y el alto cargo de Pedro Castillo como jefe del Estado, fue lo que determinó que dispusiera el inicio de la investigación.

En un principio, Sánchez decidió abrir investigación contra el exministro Juan Silva y los seis congresistas de Acción Popular conocidos como ‘Los Niños’.

Pero ante la aparición de más evidencias que comprometen al presidente Castillo, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, resolvió evaluar esta información y concluyó que comprometía al jefe del Estado.

Entre el nuevo comprendido se encuentran los audios que Zamir Villaverde divulgó y que ante la Fiscalía reconoció que se trataba de su voz.