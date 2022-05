María del Carmen Alva señala que una nueva constitución “no sirve para nada” y “no da de comer”

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, confrontó al Ejecutivo, liderado por Pedro Castillo, y consideró que únicamente se dedican a realizar “propaganda” a la asamblea constituyente en las sesiones descentralizadas que realizan en disintas regiones del país.

En ese sentido, la parlamentaria señaló que una nueva constitución “no sirve para nada”, a pesar de que una reciente encuesta de IEP detalla que un 47% de la ciudadanía apoya la propuesta del Gobierno de plantear la redacción de una nueva carta magna para el país.

PUEDES VER Encuesta IEP: Congreso y María del Carmen Alva lejos de revertir su mayúscula reprobación

“Lo único que hace (el Ejecutivo) es recorrer el país haciendo sesiones descentralizadas, gastando plata y que no llegan a ningun compromiso. Esa plata de millones de soles debería estar acá invertida, no recorriendo el país con portátiles pagadas solamente para hacer propaganda de la asamblea constituyente y una nueva consituticón que no sirve para nada, que no da de comer, no da chamba y no para la olla de nadie de los que está acá”, sostuvo la titular del Legislativo en una actividad oficial.

Asimismo, se pronunció sobre las cuestionables declaraciones del presidente Pedro Castillo sobre la crisis alimentaria. Al respecto, consideró que el único “ocioso” es el Ejecutivo, por sus constantes cambios en el gabinete ministerial.

IEP: 47% está de acuerdo con propuesta de asamblea constituyente

La reciente encuesta de IEP para La República detalla que el 47% de la ciudadanía apoya la propuesta del presidente Pedro Castillo para que exista una asamblea constituyente, mientras que un 49% no respalada esta iniciativa.