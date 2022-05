Congreso asegura no bloquear información a periodistas pese a impedimento para ingresar al Hemiciclo

El oficial mayor del Parlamento, Hugo Rovira, se refirió a la decisión de la presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, de permitir el ingreso de periodistas solo a la sala de Cronistas Parlamentarios y a la sala Héroes Defensores de la Democracia, pero no al Hemiciclo y al hall de los Pasos Perdidos. Es decir, continúan las restricciones para el correcto trabajo de la prensa en este poder del Estado.

“No está dicho que no van a entrar, solo que acabamos de recibir el viernes (27) el informe de la Oficina de Prevención de Riesgos y Daños de Desastres de la Municipalidad de Lima, que es lo que antes decía Indeci, y nos han puesto un montón de observaciones. Antes de entrar (los periodistas), debemos salvar las observaciones”, declaró a Canal N.

En esta línea, Hugo Rovira descartó que María del Carmen Alva no quiera permitir el ingreso de periodistas al Congreso con la finalidad de impedir el acceso a la información: “Lo que ha dicho la presidenta (Alva) es que antes de que se vaya va a abrir el Congreso para que entren por todos lados. (…) Acá no hay un tema de no dejar (ingresar a periodistas) o bloquear la información, sino lo que estamos preservando es la vida humana”, agregó.

Congreso reabre sala para periodistas, pero aún con restricciones

El pasado lunes 30, el Congreso de la República reabrió la sala de Cronistas Parlamentarios y la sala Héroes Defensores de la Democracia luego de que estuvieran cerradas por la emergencia sanitaria de la COVID-19 y tras constantes peticiones de organizaciones periodísticas.

La ceremonia fue liderada por la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, quien afirmó que el Parlamento será garantía de la democracia. Esto a pesar de que dilató el acceso de los periodistas al interior del Palacio Legislativo y restringió aún el ingreso a otros ambientes de la misma.