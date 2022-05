Benji Espinoza: “Vamos a pedir la nulidad absoluta de la investigación al presidente Castillo”

Abogado del presidente Pedro Castillo, Benji Espinoza, anuncia el inicio de diversas acciones judiciales para obligar al Ministerio Público-Fiscalía de la Nación a respetar el contenido del artículo 117° de la Constitución Política del Estado, que prohíbe acusar al jefe del Estado.

El fiscal de la Nación abrió investigación al presidente Pedro Castillo. ¿Qué hará la defensa?

Este martes, a primera hora vamos a presentar un pedido de nulidad absoluta de la resolución emitida por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por afectación al debido proceso. El presidente por su cargo tiene el derecho a no ser investigado, acusado, ni enjuiciado mientras dure su mandato. La Fiscalía no explica por qué cambió de criterio, ni de lo antes resuelto por la fiscal Zoraida Ávalos.

¿Cree que hay la posibilidad de que el fiscal Sánchez se retracte?

El pedido de nulidad absoluta es el requisito previo para abrir la puerta a discutir una tutela de derechos en el Poder Judicial, con el juez supremo de investigación preparatoria. Pablo Sánchez ha emitido una resolución de 26 páginas, es evidente que no va a recular, va a decir no.

Entonces van al Poder Judicial.

La tutela de derechos se la pido al juez de investigación preparatoria. Él hará una calificación y citará a una audiencia donde expondremos nuestros argumentos y el fiscal de la Nación o su representante hará lo mismo.

¿Qué argumentará para anular la investigación?

Voy a invocar violación al debido proceso en su manifestación del derecho, no ser desviado del procedimiento establecido por ley. De acuerdo con la Constitución, mientras dure el mandato del presidente, este solo puede ser acusado por traición a la patria, disolver el Congreso, no convocar elecciones y afectar el funcionamiento de los organismos electorales.

¿Qué pasará luego?

Si el juez nos da la razón, va a ordenar anular la resolución del fiscal de la Nación y el presidente queda fuera del proceso. Eso es lo que buscamos.

Foto: Presidencia

¿Con qué argumento del fiscal de la Nación ustedes no están de acuerdo?

El fiscal de la Nación dice que si bien el artículo 117° establece una nulidad casi absoluta del presidente, salvo los cuatro supuestos que mencioné antes, pero en casos donde hay graves indicios de corrupción hay que compatibilizar el artículo 117° de la Constitución con el principio de la lucha contra la corrupción y evitar la impunidad.

¿El fiscal supone que los hechos a investigar son ciertos?

Utiliza el condicional. Habla de una presunta organización, pero en la práctica, de facto, adelanta criterios de culpabilidad para dejar de lado el artículo 117° de la Constitución, que el propio Pablo Sánchez reconoce.

¿Es la misma investigación que se inició previamente al exministro Juan Silva y a los seis congresistas de Acción Popular?

Sí, es en esa misma carpeta. Hoy el doctor Eduardo Pachas, que hace defensa conmigo, fue a apersonarse y encontró que están tomando una declaración. Una diligencia de la que debimos ser notificados, lo que afecta el derecho de defensa.

¿Esta es una nueva investigación o la misma que abrió la doctora Zoraida Ávalos?

Es una carpeta distinta.

¿Cuáles son los hechos nuevos que sustentan la investigación?

Esta es una investigación por la supuesta existencia de una organización criminal liderada por el presidente Pedro Castillo para favorecer empresas que habrían aportado a su campaña, para lo cual cita los informes de la fiscal Karla Zecenarro, de la fiscal Luz Taquire y el audio que difundió Willax de Juan Silva con Bruno Pacheco. Dice que hay un colaborador que dice que Zamir Villaverde le entregó 30 mil soles a Juan Silva y que Silva le dijo que era para el presidente.

Eso es un indicio grave.

Solo demuestra que alguien tomó el nombre del presidente. El colaborador dice que Silva le dice que era para el presidente.

En la otra posibilidad, ¿qué pasa si el juez no les da la razón?

Entonces, presentaremos una acción de amparo ante un juez constitucional. Consideramos que si la Constitución dice no acusar, es no perseguir, lo que incluye la prohibición de ser investigado, que siempre fue el criterio que tomó el Ministerio Público.

Mientras, ¿qué pasa si el presidente es citado a declarar?

En principio, hemos pedido tener acceso a toda la carpeta. Esta es una investigación que ya tiene un tiempo y hay diligencias que se han realizado y que no conocemos. Luego, pediremos pliego interrogatorio de preguntas. Pero, mientras estemos accionando la nulidad, reservaremos la declaración del presidente.

¿Todo esto puede generar una denuncia por obstrucción a la justicia?

Esa figura se aplica para testigos, pero no para los investigados.

En la declaración que envió a la fiscal Luz Taquire, hay mucho desconocimiento. Esto podría interpretarse como una obstrucción a la averiguación de la verdad.

Que a alguien no le guste la respuesta no significa que se haya dejado de contestar. Se puede contestas con un sí, no, desconozco. Son respuestas válidas. Él desconocía las actividades y relación de Bruno Pacheco, Zamir Villaverde y los sobrinos. Son sus sobrinos, pero no necesariamente conoce todo lo que hacen.