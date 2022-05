Alex Flores ante 47% a favor de asamblea constituyente: Congreso se apuró con archivamiento

El congresista Alex Flores de Perú Libre se pronunció sobre la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), elaborada para La República, donde se da cuenta que un 47% de peruanos apoya la propuesta del presidente de la República, Pedro Castillo, de convocar a una asamblea constituyente para la elaboración de una nueva Constitución.

En esta línea, el parlamentario oficialista consideró que fue un error de parte de la Comisión de Constitución y Reglamento de Congreso de la República archivar el proyecto enviado por el Ejecutivo para una reforma constitucional que permita consultar a la población –vía referéndum– sobre si estarían o no de acuerdo con convocar a una asamblea constituyente.

“La derecha se apresuró archivar el PL para el referéndum esgrimiendo como razón las encuestas. Ahora que IEP da el 47% de peruanos a favor de la Asamblea Constituyente exigimos se empiece con el debate y el Congreso autorice el plebiscito para la nueva constitución política”, escribió en su cuenta de Twitter.

Oficialista pide reabrir debate sobre una nueva Constitución. Foto: Twitter de Alex Flores

47% de peruanos estaría a favor de una asamblea constituyente

Según el estudio de IEP, el 47% de ciudadanos respalda que exista una asamblea constituyente, la cual plantearía una nueva Constitución para el país. Por otro lado, un 49% de los encuestados no respalda la propuesta del jefe de Estado. Solo un 4% no sabe, no opina.

Asimismo, el sur (58%), centro (56%) y oriente (55%) apoya la propuesta de una nueva Constitución. En cambio, un 47% del norte del país está en desacuerdo con la iniciativa del Ejecutivo.

En relación a los cambios que se debería realizar a la Constitución de 1993, el 49% de personas opina que solo se deberían hacer algunas modificaciones, el 31% señala que debe ser reemplazada y un 17% manifiesta que debería quedarse tal y como está.