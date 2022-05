Pedro Castillo: protestas en contra del Consejo de Ministros Descentralizado se registraron en Loreto

Un grupo de manifestantes llegó hasta la explanada del gobierno regional de Loreto a fin de protestar en contra del Consejo de Ministros Descentralizado que viene realizando el presidente de la República, Pedro Castillo, y los miembros del gabinete, debido a que no atendieron la agenda presentada por los gobernadores locales.

Alcaldes de la región, funcionarios del gobierno regional y sociedad civil desarrollaron mesas técnicas con los representantes de cada cartera. Sin embargo, no obtuvieron una respuesta favorable al no tener un trato directo con los propios ministros de Estado.

En una reunión llevada a cabo en el auditorio del Gorel (Gobierno Regional de Loreto), se manejó la posibilidad de que ningún alcalde, funcionario y gobernador asista al XIV Consejo de Ministros Descentralizado en señal de protesta.

Ante ello, el gobernador regional de Loreto, Elisbán Ochoa, se mostró contrariado por la falta de respuesta de los ministerios a las solicitudes de su localidad.

“ Realmente no hemos avanzado nada. Nada de nada. Porque los representantes que vinieron de los ministerios no han traído ninguna alternativa de solución a los problemas y no tenían respuestas a las solicitudes, a las inquietudes, a los planteamientos de los alcaldes de la sociedad civil y el Gobierno Regional”, dijo a la prensa.

Ochoa Sosa agregó que no hubo respuestas positivas y que, más allá de la buena voluntad de ambas partes, sería estéril una reunión sin tomar en cuenta sus propuestas.

“Ayer era ya para consolidar la primera propuesta y el día de hoy se iba a definir. Pero ayer prácticamente no hemos tenido una sola respuesta positiva. Entonces, ante esos hechos, no se puede permitir que vengan a hacer una reunión, por más buena voluntad que tengamos, si no trae nada. Mejor es no participar ”, aseveró.

Consejo de Ministros Descentralizado sí se llegó a realizar

Posteriormente, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Aníbal Torres, aperturó la mesa de diálogo del XIV Consejo de Ministros Descentralizado en la región Loreto y agradeció la participación de las autoridades locales. Entre los asistentes, estuvo el gobernador regional de Loreto, Elisbán Ochoa.