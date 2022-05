“No recuerdo, desconozco, no tengo conocimiento”: las respuestas de Pedro Castillo ante la Fiscalía

En el marco de la investigación en contra del presidente Pedro Castillo, tras ser sindicado por la aspirante a colaboradora eficaz Karelim López como líder de una organización criminal que opera en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), además de tener presuntas vinculaciones en actos irregulares con exfuncionarios del Estado, la Fiscalía decidió enviarle al mandatario las preguntas a Palacio. No obstante, este brindó escuetas respuestas que no aportan en la pesquisa.

Así lo reveló un reportaje de Panorama, en el que se indica que, por ejemplo, al ser consultado por la última vez que se comunicó con el ex secretario de Palacio, Bruno Pacheco, el presidente respondió “no recuerdo” .

Del mismo modo, fue inquirido acerca de la buena pro que le dio el Ministerio de Transportes y Comunicaciones al Consorcio Puente Tarata III. Sobre ello, Castillo Terrones respondió por escrito: “Desconozco” .

En otro momento, el jefe de Estado reconoció que sí conoce a Karelim López e informó que la recibió en dos oportunidades en su despacho. No obstante, fue la única ocasión en la que dio una respuesta más amplia, pues en las demás preguntas volvió a responder de manera vaga “desconozco, no recuerdo, no tengo conocimiento”.

Como se informó, Pedro Castillo había aceptado que conocía a la lobbysta, durante una entrevista con Fernando del Rincón en CNN. Sin embargo, luego lo negó ante la fiscal Karla Zecenarro . Ahora último, en las preguntas que envió la fiscal Luz Taquire, él lo ha aceptado nuevamente.

Pablo Sánchez incluye a Pedro Castillo en investigación preliminar

El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, ha dispuesto incluir al presidente de la República, Pedro Castillo en la investigación preliminar que se abrió inicialmente contra el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, y seis congresistas de la bancada de Acción Popular sindicados como integrantes de Los Niños.

Según la tesis, el mandatario habría cometido los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada.