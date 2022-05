Agüero sobre investigaciones contra Castillo: “No ponemos las manos al fuego por nada ni por nadie”

La congresista de Perú Libre María Agüero señaló que ella no emite opiniones en base a las personas, sino a los actos que estas cometen, en referencia al presidente Pedro Castillo y la investigación preliminar a la cual se enfrenta en el marco del caso Puente Tarata III, luego de que así lo decidiera el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.

“Si bien es cierto el trabajo es colectivo, las responsabilidades son individuales. No es sacar cara por un presidente, yo soy militante de un partido político nacional, Perú Libre; tenemos un ideario, y es con base en esto (...) que nosotros actuamos. No en base a personas, no ponemos las manos al fuego por nada ni por nadie, sino por los ideales ”, declaró a la prensa.

Como se informó, Sánchez dispuso incluir al presidente de la República, Pedro Castillo en la investigación preliminar que se abrió inicialmente contra el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva y seis parlamentarios de la bancada de Acción Popular sindicados como integrantes de Los Niños, tras la declaración de Karelim López ante la fiscal Luz Taquire.

Agüero se pronuncia sobre acusaciones contra Dina Boluarte

En otro momento, también se refirió a la moción de censura contra la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, que está siendo promovida por el congresista de Renovación Popular Jorge Montoya . Esto, debido a que la Contraloría informó que la también vicepresidenta firmó documentos como representante legal del Club Departamental Apurímac cuando ya era ministra de Estado.

Esto implicaría una infracción constitucional, ya que los titulares de carteras no están permitidos de gestionar ningún proceso en el sector privado o de alguna otra entidad, con o sin fines de lucro. Ante ello, l a parlamentaria de Perú Libre indicó que “si es que ha cometido alguna infracción, (Dina Boluarte) tendrá que ser sancionada por ello” .

“Nosotros en la bancada somos bastante objetivos y emitimos nuestras opiniones cuando ya se den los resultados. No queremos especulaciones porque, si hay algo que la población nos reclama cuando vamos a las regiones, es ‘basta de especulaciones’”, añadió.