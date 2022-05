Congreso: bicameralidad y reelección deben ir junto con la reforma electoral

Tanto la reelección de congresistas como el retorno a la bicameralidad son aspectos positivos, pero deben ir acompañados de una reforma electoral que permita a los partidos políticos tener representantes de forma transparente y con aceptación de la ciudadanía.

Así lo manifestaron los analistas Alonso Cárdenas, Adriana Urrutia, Arturo Maldonado y Marylia Cruz, quienes consideraron que debe atenderse el paquete completo de la reforma electoral para que pueda aplicarse, de lo contrario habrá más de lo mismo, con personajes cuestionados en el Legislativo y sin la debida representación.

Para Alonso Cárdenas, en teoría la reelección de congresistas permite que los ciudadanos premien o castiguen el buen desempeño congresal y que haya continuidad en ciertos aspectos de política pública.

Congreso. Reelección y bicameralidad generan polémica. Foto: difusión

En relación a la bicameralidad, consideró que en teoría también sería positiva, pues habría una instancia superior, mucho más reflexiva, donde se podría ver con más calma los proyectos de ley y se daría un mejor balance de poderes. Sin embargo, manifestó que no tenemos un sistema de partidos mínimamente consolidados.

“Los partidos políticos son vientres de alquiler –precisa Cárdenas–. No son institucionalizados, no tienen ningún tipo de ideología, no hay cuadros, no hay militancia, no hay nada... En realidad, no tenemos un partido que alimente la bicameralidad o un proceso de reelección, y con eso es empezar al revés, cuando lo que se necesita es consolidar un sistema de partidos, para lo que se necesita hacer reformas casi refundacionales. Si no hay esas reformas políticas impostergables e inmediatas, la bicameralidad y reelección de congresistas solo van a generar el rechazo de la ciudadanía a la clase política”.

Por eso consideró que primero debe ser la reforma y luego una posible bicameralidad y reelección, de lo contrario “vamos a estar peor que antes y lo que se haría es profundizar una crisis que parece no tener fin, incrementar el nivel de descontento de la ciudadanía hacia su clase política y finalmente el tema más grave, que es derruir la confianza que se tiene hacia el sistema democrático”.

Todo en conjunto

La politóloga Adriana Urrutia consideró que la vuelta a la bicameralidad y reelección tienen que venir acompañados de un conjunto de otras reformas, que deben ocurrir dentro del mismo partido y una de esas debe ser la democratización de las elecciones internas.

“Los propios partidos deben fomentar que haya militantes jóvenes que postulen, que puedan competir en igualdad de condiciones o por último que lleguen a un concepto o un acuerdo de una de renovación por tercios ¿no?”, señaló.

Urrutia manifestó además que se busca que las reglas del juego cambien para que los 130 congresistas hagan mejor su papel, pues hoy en día entre 7 y 8 de 10 peruanos no están satisfechos con la labor que realizan como legisladores.

“Actualmente, la gente que está en política, entra a una campaña y luego en el Parlamento no forma o no trabaja de manera orgánica. Acabamos de ver que un grupo de legisladores de Acción Popular han sido separados de su bancada, debido a que están atendiendo sus intereses personales y lo que queremos es que esos intereses personales dejen de ser la agenda del parlamento”, apuntó.

Sobre el retorno a la bicameralidad, Urrutia expresó que ahora nadie controla al Congreso y necesitamos un mecanismo de contrapeso. “El Ejecutivo es evaluado por el Legislativo, pero ¿quién controla a los congresistas? Desde la sociedad civil hemos mandado alertas, pero no hay una posibilidad de dialogar”, indicó.

El politólogo Arturo Maldonado sostuvo que son temas que han sido planteados por la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. “Era parte del combo de la reforma que buscaba mejorar la representación. Digamos que quien la plantea es la institución con menos confianza y la ciudadanía lo ve como un mecanismo para que los congresistas tengan la oportunidad de reelegirse”, apuntó.

Argumentó que se está viendo intentos de avanzar la reforma, pero a su vez intento de minarla. “Es bastante escandaloso lo que ha hecho el Congreso con respecto a la inscripción de los partidos políticos, dándoles un nuevo plazo”, señaló.

Elecciones internas de partidos

Más allá del número de escaños que se propondrían para la Cámara de Senadores o Diputados. “Hay que considerar que la fórmula no precisa sí serían distritos únicos o nominales, creo que eso es importante si es que la intención del proyecto es mejorar efectivamente”, declaró la analista Marylia Cruz.

Añadió que la reforma debe involucrar a los partidos con las elecciones internas de manera abiertas y simultáneas y obligatorias. “Ahora están siendo obligatorias para las elecciones regionales y municipales. Lo han sido anteriormente, pero son muy heterogéneas. Básicamente cada partido elige”, señaló.

La palabra

