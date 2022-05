Abogado de Pedro Castillo: “La Fiscalía está violando la Constitución”

El abogado del presidente Pedro Castillo, Benji Espinoza, señaló que la Fiscalía estaría vulnerando la Constitución al investigar a su patrocinado, dado que la investidura que posee lo exime de cualquier pesquisa en su contra mientras se encuentre en el cargo.

“En el caso del Ministerio Público y de la Fiscalía, están violando la Constitución. Esa es la posición que tenemos nosotros. El artículo 117 establece un velo, establece una inmunidad, por la función y se está desconociendo, lamentablemente”, declaró a la prensa.

En esa línea, recordó que cuando Alejandro Toledo era jefe de Estado, el mismo fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, aplicó el artículo 117 y no le abrió investigación, lo cual también han hecho otros fiscales para otros casos.

“Pero ahora dice que por indicios, por delitos, va a cambiar de decisión. Bueno, un fiscal de la Nación no puede cambiar de decisión por coyuntura, tiene que hacerlo respetando la Constitución”, añadió el letrado.

Además, manifestó que va a evaluar el requerimiento de la Fiscalía para ingresar a la casa de Pizarro, dado que debe custodiar sus instalaciones por existir secretos de Estado que son tratados en su interior.

“No se puede llegar a Palacio como si se entrara a cualquier lugar, hay que tenerlo claro. Eso está en la ley. Acá no hay ninguna oposición, pero las actuaciones de la Fiscalía se ciñen a la ley o no valen. O respetan la ley o son nulas de pleno derecho”, sostuvo Benji Espinoza.

Abogado de Castillo podría pedir tutela de derechos

El letrado dijo que haría cumplir la Constitución y aclaró que no está tratando de evitar la labor del Ministerio Público al observar su ingreso a Palacio.