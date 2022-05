Un 47% está de acuerdo con la propuesta de convocar a una asamblea constituyente, según IEP

La reciente encuesta de IEP para La República detalló que 47% de la ciudadanía apoya la propuesta del presidente Pedro Castillo para que exista una asamblea constituyente, la cual plantea una nueva carta magna para el país. Sin embargo, un 49% de encuestados no respalda la propuesta del jefe de Estado . Solo un 4% no sabe, no opina.

El sur (58%), centro (56%) y oriente (55%) apoya la propuesta de una nueva Constitución. En cambio, un 47% del norte del país está en desacuerdo con la iniciativa del Ejecutivo.

En relación a los cambios que se debería realizar a la Constitución de 1993, el 49% de personas opina que solo se deberían hacer algunas modificaciones, el 31% señala que debe ser reemplazada y un 17% manifiesta que debería quedarse tal y como está.

Opiniones divididas sobre la asamblea constituyente. Foto: Captura encuesta IEP

Otro aspecto importante que resalta la encuesta es la cantidad de personas que ha leído la actual carta magna. El 57% de encuestados señala haberlo hecho .

De este total, un 53% conoce algunos artículos, un 42% no lo ha realizado; mientras que tan solo un 4% afirma que ha leído toda la Constitución.

La encuestadora IEP detalla que tanto las personas que han leído como las que no lo han hecho consideran que es necesario realizar algunos cambios a la carta magna.

El reciente estudio fue realizado desde el 23 al 26 de mayo a un total de 1.201 entrevistados en todo el país. Los márgenes de error son de 2,8 puntos encima y debajo de cada resultado de nivel nacional. Esta cuenta con un 95% de nivel de confianza.