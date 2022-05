Montoya sobre recolección de firmas para interpelación a Boluarte: “Sí habrá respaldo”

El congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, se refirió a la propuesta de moción de interpelación en contra de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, que hasta el momento tiene las firmas de su bancada, además de Avanza País y de la congresista de Alianza para el Progreso, Gladys Echaíz.

En esa línea, comentó que había conversado con otras agrupaciones congresales y le aseguraron que “sí habrá respaldo” para colocar su rúbrica en el documento , a fin de que, junto con las 12 firmas que ya había conseguido, pueda ser presentar pues se necesita 20 firmas como mínimo.

“Tenemos el pliego (interpelatorio) hecho y ya tenemos 12 firmas. Como ha sido fin de semana, es complicado buscar la firma de todos. Mañana lunes se continuará con la recolección de firmas para llegar a las que se necesitan para presentar la interpelación”, manifestó a RPP.

La moción de interpelación contra la titular de Midis es por el informe que presentó la Contraloría, el último lunes, donde se informa sobre una posible infracción constitucional cometida por Boluarte.

Montoya además afirmó que la intención es sacar del gobierno a la también segunda vicepresidenta de la República , debido a las faltas por las que ha sido acusada.

“Ese es el objetivo por la falta que ha cometido probada por la Contraloría, no por nosotros. O sea, si no tomamos acción sobre lo que un organismo del Estado diseñado para encontrar faltas de corrupción en el sistema ha informado y no tomamos acción, estaríamos mal. Tenemos que hacerle caso”, sostuvo.

Dina Boluarte habría infringido el artículo 126 de la Constitución

Como se informó, la Contraloría dio a conocer que Dina Boluarte fue representante legal del Club Departamental Apurímac, cuando ya ejercía como titular de la cartera e Desarrollo e Inclusión.

El artículo 126 de la Constitución establece que “los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas”, por lo que la ministra habría incurrido en desacato.