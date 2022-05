Barranzuela tras censura de Chávez: “Preocupa esta constante de cambios de tipo político”

Luego de que la exministra de Trabajo Betssy Chávez fuera censurada por el Congreso, el último jueves 26 de mayo, el ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Juan Barranzuela, mostró su preocupación por la facilidad con la que se destituyen ministros, ya que esto tiene una repercusión sobre el sector en cuestión.

“(¿Betssy Chávez se equivocó?) No lo sé, no me toca juzgar, solo lo que digo es que sí preocupa porque es muy grande la repercusión que tiene esta constante de cambios de tipo político porque a veces juzgamos a la persona pero no entendemos que representa a toda una entidad”, dijo a la prensa.

Asimismo, señaló que a veces los funcionarios cometen errores en su ministerio, en el día a día, y esto puede ser por incumplimiento de sus labores por lo que pueden ser cuestionados. Sin embargo, alegó que en otros casos, las fallas en los jefes de cartera son “el resultado del ejercicio de la función”.

“ Con esto debilitamos lo que debería ser más bien el fortalecimiento de una entidad y la cantidad de acciones que se han estado generando al interno de cada pliego, que se ven desplazadas, se ven colapsadas, se ven interrumpidas. Pregúntele a los alcaldes, pregúntenle a los gobernadores regionales”, refirió.

Las declaraciones del titular de Transportes se dieron a su salida de Palacio de Gobierno, t ras haber sostenido una reunión con el presidente Pedro Castillo en donde, según informó, fue para ver temas de su gestión.

Juan Lira es el nuevo ministro de Trabajo

Juan Ramón Lira Loayza juró como nuevo ministro de Trabajo y Promoción de Empleo (MTPE) en reemplazo de la anterior titular de la cartera y también congresista de Perú Democrático, Betssy Chávez. El presidente de la República, Pedro Castillo, tomó juramento de Lira Loayza este domingo 29 de mayo en el Salón Cáceres de Palacio de Gobierno.