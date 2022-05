Gobierno acepta renuncia de ministra Betssy Chávez tras ser censurada por el Congreso

Este domingo 29 de mayo, se publicó la resolución suprema n.° 155-2022-PCM con la que se acepta la renuncia de Betssy Chávez al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). La también congresista de Perú Democrático se vio en la obligación de dimitir tras ser censurada por el pleno del Congreso.

El último jueves, la representación nacional aprobó la moción de censura impulsada por el fujimorismo contra Chávez Chino. El pedido recibió 71 votos a favor, 28 en contra y 12 abstenciones.

El dispositivo legal es refrendando por el presidente Pedro Castillo y el titular de la PCM, Aníbal Torres, quienes agradecieron a la exministra por su labor frente al MTPE.

El fundamento para destituir a Betssy Chávez se centró en la “falta de capacidad y grave negligencia en su gestión” a raíz de la actuación de la cartera en el marco de la huelga de controladores aéreos durante Semana Santa.

“En el Gobierno del fujimorismo se aplastaron derechos laborales y ha sido la misma bancada del fujimorismo quien bajo cualquier argumento sentaron la censura. Hoy me toca dar un paso al costado por una mayoría congresal”, dijo el último viernes desde Amazonas.

La ahora extitular de Trabajo aceptó la decisión del Parlamento pese a que la considera injusta.

“Como no soy una persona de revanchas, acepto esta censura. Me puede parecer muy injusta y, reitero, será justamente la historia quien juzgue, pero le pido al Congreso voltear la página y avanzar en reflexión y diálogo. Quizás me han extrañado en mi curul en el Congreso, así que volveré a las trincheras donde pertenezco: a mi curul en el Congreso a seguir luchando por la clase trabajadora y todos los ciudadanos. Pongamos al país ante todo”, afirmó.

María del Carmen Alva: “Ojalá nombren a un ministro de Trabajo que ataque la informalidad”

Desde Chiclayo, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, manifestó que espera que el mandatario Pedro Castillo y el primer ministro puedan elegir a una persona idónea para liderar el sector Trabajo tras la censura de Betssy Chávez.

“Ojalá que nombren a un ministro o una ministra de Trabajo que labore por el empleo y ataque la informalidad”, dijo Alva Prieto.