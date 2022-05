Bancada de Perú Libre se aleja del oficialismo: ¿favorece o perjudica la gestión de Pedro Castillo?

El último 22 de mayo, el presidente Pedro Castillo cambió a cuatro ministros de Estado. Esto causó la incomodidad de las bancadas de oposición, quienes esperaban un cambio total del gabinete ministerial o al menos que Aníbal Torres fuera removido en su cargo de la PCM. No obstante, lo que llamó la atención fue la posición que marcó el grupo oficialista de Perú Libre que, desde ese momento, se distanció públicamente del jefe de Estado.

Los ministros cambiados fueron de las carteras de Transportes y Comunicaciones, Interior, Desarrollo Agrario, y de Energía y Minas. Fue así que asumieron los nuevos cargos Juan Mauro Barranzuela; Dimitri Senmache Artola; Javier Arce y Alessandra Herrera, respectivamente.

Las nuevas designaciones no fueron consultadas a Perú Libre. Los congresistas perulibristas Guido Bellido y Waldemar Cerrón coincidieron en ese punto y calificaron de “error” la juramentación de nuevos integrantes de la PCM, por lo que de inmediato deslindaron responsabilidad política.

Incluso Bellido adelantó posición sobre el presidente Castillo al decir que el bloque magisterial es la bancada del mandatario. En esa línea, sostuvo que Perú Libre solo es aliado al Gobierno, postura que también dejó en claro su colega Margot Palacios.

“ Vamos a tener que acompañar siempre y cuando estos sean de interés y en sintonía con las demandas de la población ”, declaró primero Bellido a la prensa. Luego, fue respaldado por Palacios. “ No somos la bancada oficialista. Nosotros ya no somos del oficialismo. Nosotros ahora somos aliados, ya no somos Gobierno ”, expresó.

Esta actitud se vio reflejada el último jueves 26 de mayo, día en que el Congreso definía el futuro de Betssy Chávez en la cartera de Trabajo y Promoción del Empleo. Horas antes de que los nueve legisladores perulibristas respalden la salida de Chávez, la sorpresiva visita de Vladimir Cerrón a Pedro Castillo en Palacio de Gobierno habría confirmado que Perú Libre ahora era “aliado” al Ejecutivo.

La República se comunicó con la politóloga y consultora en temas sociopolíticos Andrea Paico, quien precisó que la bancada de Perú Libre ahora responde a sus propios intereses. Esto, en relación a las propuestas que promueve el Ejecutivo.

“No favorece ni perjudica la gestión del presidente Pedro Castillo. Lo de Perú Libre va por una posición en el Legislativo que responde a sus propios intereses, es decir, no respaldarán a mandatario siempre y cuando no les sea conveniente, pues ya dijeron que son aliados al Gobierno”, expuso Paico a este medio.

La politóloga recordó, además, lo dicho por el congresista Guido Bellido, quien reafirmó que Perú Libre es un aliado al Gobierno.

“Si Bellido dice que son aliados, entonces el apoyo se dará en casos puntuales, como fue en el cambio de la Constitución, donde Pedro Castillo ya dijo que respeta la posición del Congreso de rechazar dicha iniciativa”, apuntó.

En esa misma línea, Alonso Cárdenas, politólogo y docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, en declaraciones para este medio, precisó que la nueva postura perulibrista es determinante para el mandatario ante un nuevo pedido de vacancia presidencial.

“Quieren tener de rehén al presidente con los votos ante una posible vacancia presidencial. Saben que sus votos son decisivos, pues ya se vio reflejado en el tema del Tribunal Constitucional y la censura de la ministra de Betssy Chávez”.

Cárdenas alegó que la decisión del partido del lápiz no responde a ninguna ideología sino a “intereses propios”.

“Cómo es posible que el partido del Gobierno censure a los ministros del Ejecutivo. Lo de Perú Libre responde a una lógica perversa y destructiva en la política. Son vientres en alquilar que no responden a ninguna ideología sino a intereses propios”, sentenció.