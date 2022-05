Edward Málaga a favor de una nueva moción de vacancia contra Pedro Castillo: “Yo la presentaría incluso”

El congresista no agrupado del Partido Morado Edward Málaga se mostró a favor de que se presente una tercera moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo como una salida a la crisis política. El legislador no descartó elaborar el referido nuevo pedido de destitución.

“Tendría que venir una tercera moción de vacancia, pero respaldada por votos. Alguien me dirá ‘pero no tienen los votos’. Pues yo creo que el poder de convencimiento es importante. (¿Usted votaría a favor de una nueva moción?) Yo la presentaría incluso, no estoy diciendo que lo haré en este momento”, dijo Málaga en entrevista con Canal N.

El parlamentario aseveró que el nuevo pedido “no puede ser antojadizo o bajo la sombra de una conspiración de fraude electoral que no respeta el resultado de las elecciones”.

“Haciendo el análisis crítico y razonable el presidente no está cumpliendo, le está haciendo un daño al país y tiene serios indicios de falta de idoneidad moral para conducir el país”, indicó.

De igual manera, Málaga Trillo sostuvo que el autor de esta moción de vacancia presidencial no debe pertenecer a los “extremos cuestionados”, sino que debe emerger de “un grupo en lo posible multipartidario de congresistas cercanos al centro que converjan en esta misma dirección (retirar al mandatario)”.

“El momento de censuras e interpelaciones individuales, de los cambios puntuales en el gabinete voluntarios o no, ya pasó. Es decir, este juego de estar constantemente escribiendo mociones de interpelación y censura desgasta al Congreso y no resuelve el problema principal que viene de arriba. ¿Quién dirige las políticas y elige el gabinete? El primer ministro junto con el presidente”, apuntó.

Edward Málaga cuestiona denuncia constitucional contra Pedro Castillo

En otro punto de la entrevista, el congresista Edward Málaga criticó la denuncia constitucional por presunta traición a la patria contra el presidente Pedro Castillo a raíz de sus comentarios respecto a una salida al mar a Bolivia. Para el militante morado, la acusación sería “una salida apresurada, hasta diría desesperada”.

“‘La oportunidad de inhabilitar al presidente, entonces por lo que sea’. Se siente un poco así. No me parece una razón de peso (las declaraciones de Pedro Castillo sobre mar a Bolivia). Que el presidente, con el respeto que le tengo a su investidura, de vez en cuando diga un disparate no significa que nos vamos a coger de dicho disparate para inhabilitarlo”, puntualizó.